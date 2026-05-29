¡Begoña también era cloaca! ¡Sus amigas, en el ojo de la trama!

Nada nos gustaría más, después de aquel pasaje de las amigas de Begoña Gómez enfervorizadas tratando de placar a Vito Quiles, que ahora además acabaran en la trama.

Pues bien, resulta que OkDiario destripa que Lourdes Solís, íntima de La Bego, era nada más y nada menos que la segunda de Ana María Fuentes, gerente del PSOE imputada ahora en la trama de las cloacas del partido:

«Si la jefa directa de Lourdes, Ana María Fuentes, gerente del PSOE, está imputada por su colaboración con las cloacas, es natural pensar que su segunda, Lourdes Solís, estuviera al tanto de lo que se traían entre manos. Y, en consecuencia, siendo Lourdes la amiga del alma de Begoña Gómez, es natural pensar que le comentara algo así como: «Tú tranquila, Begoña, que lo tuyo te lo estamos arreglando»».

Un temazo para pasarlo en grande en ‘La Retaguardia’ de este viernes 29 de mayo de la mano de los mejores analistas.