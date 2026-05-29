‘Julito’ se acoge a la vía Aldama: el testaferro de Zapatero busca un pacto que inquieta a Sánchez

La situación se repite en los juzgados de Madrid: imputados que, al ver cómo se cierran las salidas, cambian de abogado y consideran colaborar con la Justicia. La cárcel les aterra, saben que lo tienen crudo, y piensan que lo mejor es actuar como delatores de sus respectivas tramas.

En esta ocasión, el protagonista es Julito Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha decidido optar por la llamada “vía Aldama” y explorar un pacto que podría tener repercusiones políticas significativas en medio del desgaste del sanchismo.

Esta decisión no es casual. Surge tras el levantamiento del sumario en el caso que investiga, entre otros aspectos, el rescate presuntamente irregular de la aerolínea Plus Ultra, una operación que ya había sido objeto de críticas por su falta de transparencia, su cuantía y la delicada situación económica de la compañía beneficiada con fondos públicos. Al mismo tiempo, en el entorno del PSOE se habla abiertamente de “pánico” ante un posible cambio en la estrategia procesal que podría desencadenar un efecto dominó en causas sensibles tanto para el partido como para La Moncloa.

Un giro inesperado: rompe con su abogado y ficha a una exfiscal

El primer indicio del cambio ha sido la ruptura de Julito Martínez con su anterior letrado tras conocerse el levantamiento del sumario. Este movimiento no es trivial: cuando un investigado se aleja de quien le ha acompañado durante la fase más oscura de la instrucción, suele ser porque las pruebas han empeorado y es necesario recalibrar el rumbo.

En este nuevo camino entra en juego su nueva abogada, una exfiscal de la Audiencia Nacional, experta en macrocausas, tramas financieras complejas y procedimientos políticos delicados. Su experiencia ofrece dos ventajas claras: conocimiento sobre los tiempos y mecanismos internos de la Justicia, así como la capacidad para identificar cuándo lo mejor ya no es resistir, sino colaborar.

Este cambio recuerda a la estrategia adoptada por Javier de Aldama, empresario que decidió colaborar con los investigadores en casos relevantes, abriendo así la puerta a posibles atenuaciones penales a cambio de información valiosa. La denominada “vía Aldama” se ha convertido en un código no escrito: quien decide seguirla deja de ser solo acusado para transformarse también en potencial fuente de problemas para otros niveles del poder.

El espectro de Plus Ultra y los riesgos latentes

El caso Plus Ultra representa el aspecto más político dentro de este entramado. Esta aerolínea, prácticamente sin cuota de mercado en España y con una estructura financiera endeble, recibió un rescate millonario financiado por un fondo destinado a empresas estratégicas durante la pandemia, una decisión respaldada por el Gobierno de Pedro Sánchez pero criticada por la oposición como ejemplo claro de discrecionalidad y favoritismo.

La posibilidad de que un presunto testaferro del círculo cercano a Zapatero considere colaborar con la Justicia en un procedimiento donde el rescate de Plus Ultra ocupa un lugar central añade varios elementos riesgosos:

Puede proporcionar detalles sobre contactos, reuniones o intermediaciones políticas relacionadas con dicha operación.

Puede ofrecer documentación desconocida acerca de movimientos societarios y financieros.

Puede reforzar la idea de que ciertos rescates respondieron a motivaciones políticas más que técnicas.

En cuestión de días han emergido informaciones judiciales que, según analistas jurídicos y políticos, “podrían llevar a prisión a los dos últimos presidentes del Partido Socialista”, refiriéndose tanto a Sánchez como a Zapatero. No se trata aquí de una acusación formal; más bien es un reconocimiento del hecho que varias causas abiertas convergen directamente o indirectamente en decisiones tomadas bajo sus mandatos y dentro su círculo cercano.

Inquietud en Ferraz y La Moncloa

En el cuartel general socialista hay motivos para estar preocupados. Por un lado, se erosiona la imagen pública de Zapatero, figura a quien el partido ha recurrido como activo político y mediático recientemente. Por otro lado, está el impacto inmediato en la narrativa del Gobierno dirigido por Sánchez, ya afectado por frentes judiciales abiertos y por el creciente control judicial sobre su gestión presupuestaria y normativa.

Fuentes cercanas al Gobierno reconocen que cualquier avance en la colaboración por parte de Julito Martínez podría reavivar las discusiones sobre el uso indebido de fondos públicos durante la pandemia, especialmente aquellos concedidos sin suficiente transparencia bajo pretextos urgentes económicos. Políticamente hablando, lo peor sería que aparecieran nombres concretos del Ejecutivo involucrados en correos o notas internas sobre operaciones como la relacionada con Plus Ultra.

Mientras tanto, los tribunales han comenzado a poner límites al Ejecutivo en otros ámbitos. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha decidido supervisar el incumplimiento del Gobierno respecto a los Presupuestos Generales del Estado prorrogados durante varios ejercicios, tras las tensiones surgidas debido a la falta de nuevos proyectos presupuestarios. Este tipo de resoluciones reflejan un clima donde el control institucional sobre el poder ejecutivo se intensifica justo cuando emergen causas penales delicadas para los socialistas.

La exclusiva que revela detalles sobre esta crisis

El movimiento realizado por Julito Martínez junto con su nueva defensora ha sido dado a conocer gracias a una exclusiva firmada por la periodista María Jamardo, quien ha seguido detenidamente las causas judiciales más relevantes desde una perspectiva política. Su trayectoria reciente incluye anticipaciones sobre decisiones cruciales del Tribunal Constitucional así como las tensiones entre el Senado y el Gobierno debido al uso reiterado de prórrogas presupuestarias.

Que sea precisamente una periodista especializada en control institucional quien saque a relucir esta maniobra no es un detalle irrelevante: subraya que lo ocurrido con Julito ya no se limita únicamente al ámbito corrupción o tráfico influencias; se convierte también en un vínculo más dentro del choque entre poder político y los contrapesos estatales.

Lo que puede suceder: del banquillo al escenario político

Si finalmente se concreta esta “vía Aldama”, podríamos asistir a:

Nuevas líneas investigativas sobre cómo se utilizó el fondo destinado al rescate empresarial estratégico.

Solicitudes para nuevas diligencias que puedan afectar a altos cargos actuales o pasados del PSOE.

Una relectura política sobre decisiones tomadas durante las administraciones tanto de Zapatero como de Sánchez, considerando posibles confesiones o documentos aportados.

A su vez, simplemente contemplar un pacto con la Justicia eleva significativamente el valor negociador del propio Julito Martínez, quien deja atrás su rol como mero imputado para convertirse en pieza clave dentro una partida donde confluyen intereses judiciales, económicos y partidistas.

Y mientras desde los despachos oficiales intentan calcular las consecuencias potenciales cada revelación podría acarrear, entre los pasillos judiciales crece esa sensación palpable: este caso podría ser el nuevo manual práctico sobre cómo un testaferro, una aerolínea rescatada y una ex fiscal pueden hacer tambalear los cimientos políticos establecidos.