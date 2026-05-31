Correlatos de un reportero: el día que un apocalíptico terremoto borró del mapa al pueblo de Yungay

Cada 31 de mayo, Perú se detiene. No es una fecha cualquiera: es el recuerdo de una de las tragedias más devastadoras de su historia. Aquel día de 1970, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la sierra central del país y segó la vida de más de 70 mil personas. El epicentro del horror tuvo nombre propio: Yungay, en la región Áncash, un pueblo que desapareció en cuestión de minutos bajo una avalancha mortal.

En mi caso, esta historia me marcó desde niño, en parte porque Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica donde los temblores son frecuentes. Crecí escuchando relatos sobre lo ocurrido, intentando dimensionar un desastre que parecía inabarcable. Ya en la adolescencia, ese interés se convirtió en una motivación personal: conocer de primera mano aquel lugar del que tanto se hablaba, el pueblo que terminó convertido en un camposanto.

El tiempo pasó, y décadas después, finalmente pude cumplir ese propósito. No fui como turista. Llegué como testigo.

Hace algunos años visité Yungay. Llegué con la expectativa de encontrarme al pueblo reconstruído, recuperado, pero lo que encontré fue algo completamente distinto: un lugar detenido en el tiempo, marcado por el silencio y la ausencia. Sentí una profunda tristeza al recorrer sus terrenos. Era imposible no estremecerse al ver, in situ, cómo había quedado aquel pueblo que un día estuvo lleno de vida.

Hoy, apenas sobreviven vestigios entre la tierra endurecida, algunas palmeras solitarias y restos que emergen como fantasmas de una tragedia. El abandono y la memoria conviven en un paisaje que impacta y sobrecoge.

Caminar por Yungay no es un recorrido cualquiera. Es atravesar una herida abierta. Bajo cada paso, bajo cada tramo de tierra, yacen miles de historias truncadas. Familias enteras que no tuvieron oportunidad de escapar. Vidas que quedaron sepultadas en menos de tres minutos.

Así fue el potente terremoto y la posterior avalancha de lodo y hielo

Eran las 15:23 horas de un día como hoy, 31 de mayo, pero de 1970, cuando un violento terremoto sacudió la región central de Los Andes en Perú.

El sismo, de magnitud 7,8 en la escala de Richter, fue demoledor. Devastó el pueblo de Yungay (2.458 m.s.n.m.), perteneciente al entonces departamento —hoy región— de Áncash. En cuestión de segundos, miles de vidas quedaron truncadas: 70 mil personas murieron, 20 mil desaparecieron, 157.245 resultaron heridas y cerca de 186.000 quedaron damnificadas. Apenas 92 yungainos sobrevivieron al violento movimiento telúrico, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Fueron 45 segundos que parecieron eternos. Cuando la tierra dejó de temblar, muchos creyeron que lo peor había pasado. Pero la naturaleza aún no había mostrado toda su furia.

Minutos después, cuando el polvo comenzaba a asentarse y el desconcierto dominaba el ambiente, ocurrió lo impensable. Desde lo alto del nevado Huascarán (6.768 metros), una gigantesca masa de hielo, rocas y lodo se desprendió tras el impacto del sismo. El colapso de su cara norte provocó que toneladas de material se precipitaran sobre pequeñas lagunas glaciares, generando una avalancha colosal.

A una velocidad estimada de hasta 200 kilómetros por hora, la masa descendió como una marabunta imparable hacia el valle. No hubo advertencia. No hubo tiempo.

En menos de tres minutos, Yungay desapareció del mapa.

La avalancha, comparable a un tsunami de tierra y hielo, arrasó con todo lo que encontró a su paso. Lo poco que había resistido el terremoto quedó sepultado bajo metros de lodo. Sus habitantes, aún aturdidos por el sismo, no pudieron reaccionar. La tragedia fue total.

Un pueblo enterrado para siempre

Aquel día, el azar marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Se salvaron quienes, por distintas razones, se encontraban en el cementerio, ubicado en una zona más elevada. Otros pocos lograron sobrevivir al trepar desesperadamente hacia un cerro cercano. Para el resto, no hubo escape.

Hoy, Yungay es un campo santo. El lugar fue declarado Campo Santo Nacional, y lo que alguna vez fue una ciudad vibrante es ahora un espacio de memoria. Entre la tierra endurecida aún sobresalen palmeras que resistieron el alud, convertidas en símbolos silenciosos de lo ocurrido. También pueden verse restos de estructuras y vehículos atrapados en el tiempo.

Recorrer ese lugar no es un acto turístico, es una experiencia profundamente humana. Cada paso sobre esa tierra es un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a la fuerza de la naturaleza. Y también, de la necesidad de no olvidar.