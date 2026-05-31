Los whatsapps de la asesora de Begoña con sus escoltas: «Avisad si hay pseudoperiodistas»

A estas alturas ya es difícil sorprenderse. El Gobierno de Sánchez lleva años negando lo que luego resulta ser verdad, descalificando a quien lo investiga como «pseudoperiodista» y usando recursos públicos para gestionar los asuntos privados de la familia presidencial.

Y cada vez que alguien piensa que ya no puede haber más, aparece algo nuevo que demuestra que el fondo del barril tiene más capas de las imaginadas.

Esta vez son los whatsapps. Tres años de mensajes entre Cristina Álvarez, asesora en la Presidencia del Gobierno pagada con dinero público, y los escoltas de Begoña Gómez, que forman parte del sumario judicial que el juez Juan Carlos Peinado instruye sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, malversación de fondos públicos y apropiación indebida relacionados con la cátedra que Gómez promovió en la Universidad Complutense de Madrid.

Levanta la liebre Fernán González, Jefe de Investigación y Tribunales de Okdiario.

Los mensajes muestran una coordinación al milímetro: indicaciones sobre entradas y salidas discretas en actos públicos, avisos sobre la presencia de cámaras y reporteros, coordinación detallada de horarios, vehículos y accesos para reducir la exposición mediática y solicitudes explícitas para avisar si aparecían periodistas percibidos como hostiles.

La frase que resume el espíritu del conjunto es tan reveladora como involuntariamente cómica: «Máxima discreción, avisad si hay pseudoperiodistas».

Una asesora pagada por todos los españoles coordinando a los escoltas de la mujer del presidente para evitar que los periodistas la graben. En el teléfono oficial del Gobierno.

El uso de recursos públicos para asuntos privados

El juez Peinado ha procesado tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez por los presuntos delitos mencionados. Los documentos del caso describen a la asesora ejerciendo funciones de secretaria privada para las actividades profesionales de Gómez, además de su supuesta agenda institucional, utilizando recursos oficiales del Gobierno para gestionar contactos con empresas privadas y coordinando con los escoltas actos relacionados con la cátedra de la esposa del presidente.

La defensa de Álvarez sostiene que su rol se limitó a ser una «mera recadera» y que es «imposible delimitar qué tareas son propias» para alguien que asiste al cónyuge del presidente. Es un argumento que, si se acepta, implica que la esposa del presidente tiene derecho a una asesora pública de dedicación exclusiva para sus actividades privadas con cargo al erario. El argumento define perfectamente la mentalidad del entorno presidencial: lo que es mío es mío y lo que es del Estado también.

Entre los fragmentos más curiosos de los mensajes destaca el momento en que Álvarez pregunta a un escolta sobre el desfile de Ifema: «¿No estaremos cerca de Tamara Falcó en el desfile?». Comunicaciones oficiales de la Presidencia del Gobierno con las fuerzas de seguridad del Estado para gestionar la proximidad en los asientos de un desfile de moda. Con el teléfono oficial. Pagado por los contribuyentes.

El encontronazo con Vito Quiles y la denuncia

El ecosistema de los whatsapps tiene su correlato en la calle. Begoña Gómez se cruzó recientemente con el periodista Vito Quiles en Madrid en un encuentro que las imágenes capturaron con una nitidez incómoda para el entorno presidencial. Quiles lanzó preguntas directas: «¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?» y «¿Usted utiliza una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?»

La respuesta del entorno de Gómez fue intentar bloquear la grabación mediante empujones, apartar el móvil del periodista y gritar «Quita esa mierda». El episodio terminó con el anuncio de que Gómez presentaría una denuncia contra Quiles.

Es decir: la esposa del presidente investigada judicialmente, que usa una asesora pública para sus actividades privadas y coordinaba con sus escoltas cómo evitar a los periodistas críticos, va a denunciar al periodista que le preguntó por eso en la calle.

Si no fuera real sería el argumento de una comedia de situación.

El patrón que se repite

Lo que hace especialmente irritante este episodio no es la novedad sino la repetición. El Gobierno de Sánchez ha negado sistemáticamente informaciones que luego resultaron ser ciertas. Ha descalificado como «pseudoperiodistas» a quienes publicaban esas informaciones. Y cuando los hechos han acabado en los sumarios judiciales, ha pasado a la siguiente negación sin asumir ninguna responsabilidad por la anterior.

Esa dinámica tiene consecuencias que van más allá del caso concreto. Cuando desde el Gobierno se etiquetan como falsas informaciones que luego resultan ser verídicas, su discurso pierde autoridad incluso cuando dice la verdad. La ciudadanía que lleva años viendo ese patrón ha dejado de dar el beneficio de la duda a las versiones oficiales, lo cual es comprensible y razonable dado el historial.

Los whatsapps de Begoña y su asesora no van a derrocar al Gobierno. Pero confirman, una vez más, lo que ya sabíamos: que el círculo presidencial trata los recursos del Estado como propios, que considera a los periodistas críticos como enemigos a neutralizar y que cuando les pillan siempre tiene preparada la misma respuesta.

Negar, descalificar y denunciar al que pregunta.

El chiste malo lleva años repitiéndose. Y nosotros seguimos pillándoles.