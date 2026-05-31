Zapatero, del sueño del Nobel de la Paz al banquillo por Plus Ultra

La escena tuvo lugar en Santo Domingo, durante las negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana. José Luis Rodríguez Zapatero se acercó al líder opositor Julio Borges y le soltó una frase que hoy resuena con un toque de ironía: “Julio, ya estoy viendo el libro”, refiriéndose a un posible volumen que narraría cómo le otorgaban el Premio Nobel de la Paz por su mediación en Venezuela.

Ese libro existe, pero dista mucho de lo que el expresidente soñaba. Su título es ‘Zapatero en la diana de Trump’ y no relata la consagración de un pacificador, sino el cerco judicial y político que rodea al primer expresidente del Gobierno imputado por corrupción en la Audiencia Nacional.

Del mediador en Venezuela al “abogado de Maduro”

El relato que presenta Vozpópuli describe cómo, durante las rondas de diálogo de 2017 en República Dominicana, una parte de la oposición venezolana dejó de ver a Zapatero como un árbitro neutral. Según este testimonio, comenzó a ser percibido “más como el abogado de Maduro que como un delegado imparcial”.

En este contexto surge la famosa frase: el expresidente, convencido de su relevancia histórica, hablaba sobre un futuro Nobel y un libro que explicaría las razones para concedérselo. Sin embargo, su mediación acabó perjudicando su reputación política:

La oposición fue perdiendo confianza en él.

Su papel se vio relegado en intentos posteriores de negociación.

La relación con el régimen chavista se interpretó menos como diplomacia y más como influencia oculta.

Este cambio coincide, según diversos análisis, con la transformación de Zapatero de mediador político a actor que transita entre diplomacia informal, gestiones privadas y defensas públicas del chavismo.

El libro que desmonta el mito del “referente moral” de la izquierda

‘Zapatero en la diana de Trump’ (Editorial Última Línea) llega ahora a las librerías prometiendo mostrar la “cara menos conocida” del expresidente. Su autor, el periodista e investigador Isaac Blasco, subdirector de Vozpópuli, perfila una figura incómoda: desde icono progresista hasta presunto epicentro de una trama internacional repleta de poder e intereses económicos.

El libro, presentado como una investigación profunda, destaca varios ejes:

Transformación del personaje De “referente moral de la izquierda” a imputado por corrupción . De líder político nacional a actor internacional en la sombra , navegando entre gobiernos y empresas.

Conexiones internacionales Vínculos con el régimen venezolano , así como con actores de China e Irán , donde se cruzan diplomacia y negocio. Un mapa detallado de contactos y operaciones que va más allá de la política española.

Foco en EEUU El libro pone énfasis en que las actividades de Zapatero han estado bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses durante años. La cooperación policial ha sido crucial en la causa relacionada con Plus Ultra . De ahí proviene el título: el expresidente español “en la diana” tanto para Donald Trump como para las instituciones norteamericanas.



En un artículo reciente de Vozpópuli, que adelanta fragmentos del libro, se menciona que el llamado caso Plus Ultra es solo “una gota en el océano” respecto a lo que aún queda por descubrir sobre la figura del expresidente. Esta idea vertebra todo el relato: lo relevante no es solo un rescate específico, sino toda una trayectoria caracterizada por “poder blando”, influencias discretas y estructuras opacas construidas tras su paso por La Moncloa.

Quienes deseen profundizar pueden hacerlo mediante esta investigación sobre cómo Zapatero llegó a soñar con recibir el Nobel de la Paz tras mediar en Venezuela, donde se revelan episodios clave de esta etapa pública.

De Oslo a la Audiencia Nacional: la sombra de Plus Ultra

Mientras se lanza este libro, los acontecimientos judiciales avanzan paralelamente. Actualmente, Zapatero está siendo investigado formalmente en la Audiencia Nacional por su presunto papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, enfrentándose a acusaciones graves como organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Los informes procedentes de la UDEF trazan un panorama inquietante:

Se le atribuye haber liderado efectivamente una red organizada dedicada al tráfico de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra , llevando a cabo operaciones cuya facturación estaba “desvinculada” del estado real económico.

, llevando a cabo operaciones cuya facturación estaba “desvinculada” del estado real económico. Se describe una trama empresarial centrada alrededor del empresario cercano, Julio Martínez , quien operaba múltiples sociedades beneficiándose así indebidamente con fondos públicos.

, quien operaba múltiples sociedades beneficiándose así indebidamente con fondos públicos. Se menciona una estructura donde el expresidente habría ejercido un “liderazgo invisible”, utilizando nombres clave en sus comunicaciones internas.

La investigación va más allá del territorio español. La unidad encargada delitos fiscales del Tesoro estadounidense habría proporcionado información crucial a los investigadores españoles sobre transferencias y operaciones relacionadas con Venezuela, Plus Ultra y otras sociedades extranjeras, según distintos reportes periodísticos.

En respuesta a esta situación complicada, el expresidente niega rotundamente cualquier irregularidad. A través de su círculo cercano sostiene que “no tiene nada que ver” con dicho rescate aéreo y atribuye su imputación a un “error” basado en interpretaciones erróneas provenientes de los informes policiales. Su defensa resalta su trayectoria institucional y enfatiza que no hay pruebas directas que indiquen enriquecimiento ilícito.

Trump, Venezuela y el precio de la influencia

El libro escrito por Isaac Blasco, junto con las recientes revelaciones judiciales, convergen en un mismo punto: el papel desempeñado por Zapatero como intermediario privilegiado dentro del ecosistema chavista. Aquella función, presentada durante años como una contribución al diálogo pacífico, aparece ahora bajo una luz completamente diferente.

Surgen varias ideas relevantes:

La mediación realizada en Venezuela abrió puertas políticas y económicas cuya trazabilidad es difícil establecer.

abrió puertas políticas y económicas cuya trazabilidad es difícil establecer. La colaboración con Estados Unidos ha sido determinante para seguirle la pista al dinero y las estructuras empresariales asociadas al entorno del expresidente; esto ha ocurrido bajo administraciones tan dispares como la presidencia de Donald Trump .

. La causa vinculada a Plus Ultra no sería solo un episodio aislado; representa otra pieza dentro de un tablero más amplio donde se entrelazan diplomacia oficiosa, negocios internacionales y acceso privilegiado a diferentes gobiernos y empresas.

En este contexto renovado, aquella frase pronunciada en Santo Domingo adquiere un significado inesperado. Mientras soñaba con escribir un libro sobre cómo obtuvo el Nobel, ahora llega uno diferente: relata cómo un expresidente que aspiraba a Oslo ha terminado mirando muy cerca hacia los juzgados madrileños y al horizonte judicial que se extiende desde Venezuela hasta Washington.