¡Qué bochorno! Mercedes Milá se ‘derrite’ nuevamente ante el imputado Zapatero en el programa de Cintora

En una nueva muestra de blindaje mediático del sanchismo y sus figuras intocables, la veterana periodista Mercedes Milá ofreció un auténtico ejercicio de hagiografía política durante su intervención en ‘Malas Lenguas Noche’, el programa de Jesús Cintora en RTVE.

Frente a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra, Milá no solo ejerció de defensora acérrima, sino que lo elevó prácticamente a la categoría de mártir.

“A un ser humano como Zapatero lo han destruido para siempre. ¡Sí, creo a Zapatero hasta que se demuestre lo contrario!”, exclamó la comunicadora con vehemencia. Y remató: “Lo volveré a decir las veces que haga falta”. Estas declaraciones, resumen un monólogo en el que Milá lamentó que cualquier denuncia —“aunque quizá no esté perfectamente hecha”— basta para arruinar la reputación de una persona. En su visión, Zapatero ya nunca recuperará la credibilidad: “Nunca más volverá a ser un hombre al cual alguien le crea”.

Milá insistía en que la Justicia española es un “desastre” y que las acusaciones contra el expresidente son “retorcidas”. Todo ello sin entrar apenas en los detalles del caso: las supuestas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, los vínculos empresariales de su entorno familiar o las transferencias millonarias y los contratos cuestionados que han llevado a su imputación por el juez de la Audiencia Nacional.

Esta defensa cerrada se produce en un momento especialmente delicado para Zapatero. No se trata de meras sospechas periodísticas, sino de una imputación formal por delitos graves. Sin embargo, para Milá y un sector significativo de la izquierda mediática, la presunción de inocencia parece un principio sagrado solo cuando beneficia a los suyos.

El contraste con otros casos es clamoroso: cuando se trata de políticos del PP o figuras conservadoras, las mismas voces exigen dimisiones inmediatas, linchamientos públicos y “crucifixiones” mediáticas mucho antes de cualquier sentencia.

La intervención en el programa de Cintora no fue un desliz aislado. Días antes, Milá ya había protagonizado momentos similares en ‘La Revuelta’ de David Broncano, donde también salió en defensa cerrada del exlíder socialista. Todo ello mientras promociona su nuevo espacio en La 2, ‘Me meto en un jardín’.