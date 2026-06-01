'LA RETAGUARDIA'

Sánchez cumple 8 años de corrupción y destrucción de España

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Lunes primero de junio bajo un calor abrasador en España y más si eres socialista.

Y es que en la misma semana en la que declara el hermano menos listo de los Sánchez Pérez-Castejón, no puede haber un sociata feliz.

Pero en cualquier caso estamos ante una efeméride que seguramente el presidente narcisista que nos ha tocado va a celebrar con su esposa -también reincidente como imputada- esta noche. Son 8 años de tortura para los españoles y todo ese tiempo para el socialista de una búsqueda incesante de cosas que le permitieran estar una noche más en Moncloa. Aunque tuviera que trocear España y pactar con sus más íntimos enemigos.

En ‘La Retaguardia’ todo esto y mucho más de la mano de los mejores analistas, en este caso; Vicente Gil (OKDiario) y Sergio Fidalgo (ElNacional.cat).

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