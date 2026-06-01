  • ESP
    España América
Periodismo

POLÉMICA DIGITAL EN FERRAZ

Estallan las redes por el ridículo vídeo del PSOE: «Orgullosos de robar, mafia»

Un vídeo del PSOE con un tono emocional, un niño locutando y una canción de Ismael Serrano ha reavivado las críticas a a los socialistas y ha suscitado burlas debido a su evidente hipcoresía

Estallan las redes por el ridículo vídeo del PSOE: «Orgullosos de robar, mafia»
Archivado en: Periodismo

No se cansan de hacer ridículo.

El último intento del PSOE por fortalecer su mensaje en redes sociales se ha convertido en un boomerang. Este contenido, diseñado con una estética claramente emocional -lo único que les queda ante la aplastante realidad de su corrupción- combina una melodía de Ismael Serrano con una narración en voz infantil, buscando así conectar con su base electoral.

Sin embargo, el resultado ha sido todo lo contrario: indignación, ironía y una oleada de bromas.

La esperpéntica campaña ha generado un rechazo que coloca a los socialistas en el centro de una nueva controversia sobre propaganda política y manipulación del mensaje.

En el ámbito digital, este caso ha reabierto un debate que va más allá de la mera apreciación estética. Cuando un partido opta por recursos tan marcados en lo sentimental, la discusión trasciende lo comunicativo y toca temas como la ética y credibilidad informativa. La crítica no se limita únicamente al tono del vídeo; también se enfoca en cómo la política intenta apoderarse del espacio informativo mediante piezas diseñadas para impresionar más que para informar.

La reacción en redes y el ruido político

Este episodio se inscribe dentro de una tendencia más amplia en el panorama mediático español: reemplazar el argumento sólido por la puesta en escena llamativa. En este caso, el mensaje no busca convencer a través de datos concretos, sino apelar a las emociones. Muchos usuarios han criticado esta estrategia como una forma de propaganda sanchista cada vez menos sutil. El resultado ha sido un rechazo palpable con comentarios llenos de sarcasmo y aumentando la sensación de desgaste alrededor del relato socialista.

Todo pese a que la cuenta del PSOE bloqueó los comentarios de la publicación. Sin embargo, la secretaria de Organización, Rebeca Torró no lo hizo, y se llevó un aluvión de críticas.

Dicho desgaste no afecta únicamente al PSOE. También vuelve a poner bajo el microscopio la relación entre partido, relato y verificación. Cuando una formación política distribuye contenidos claramente orientados a provocar un impacto emocional, la línea entre comunicación institucional y desinformación se vuelve difusa.

Los usuarios han ridiculizado tanto el uso musical como el tono infantil de la narración, interpretando todo como un signo de agotamiento creativo en la comunicación socialista. En este clima han circulado expresiones muy despectivas, algunas dirigidas hacia sectores afines al oficialismo mediático.

Lo relevante aquí es que el intento por movilizar emociones ha terminado reforzando la percepción de artificialidad. Y cuando en comunicación política el formato eclipsa al contenido, es casi seguro que el mensaje saldrá perjudicado.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]