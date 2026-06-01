Estallan las redes por el ridículo vídeo del PSOE: «Orgullosos de robar, mafia»

No se cansan de hacer ridículo.

El último intento del PSOE por fortalecer su mensaje en redes sociales se ha convertido en un boomerang. Este contenido, diseñado con una estética claramente emocional -lo único que les queda ante la aplastante realidad de su corrupción- combina una melodía de Ismael Serrano con una narración en voz infantil, buscando así conectar con su base electoral.

Sin embargo, el resultado ha sido todo lo contrario: indignación, ironía y una oleada de bromas.

La esperpéntica campaña ha generado un rechazo que coloca a los socialistas en el centro de una nueva controversia sobre propaganda política y manipulación del mensaje.

En el ámbito digital, este caso ha reabierto un debate que va más allá de la mera apreciación estética. Cuando un partido opta por recursos tan marcados en lo sentimental, la discusión trasciende lo comunicativo y toca temas como la ética y credibilidad informativa. La crítica no se limita únicamente al tono del vídeo; también se enfoca en cómo la política intenta apoderarse del espacio informativo mediante piezas diseñadas para impresionar más que para informar.

La reacción en redes y el ruido político

Las mejores páginas de nuestra historia y las que nos quedan por escribir. pic.twitter.com/GPvDXQE7lN — PSOE (@PSOE) May 31, 2026

Este episodio se inscribe dentro de una tendencia más amplia en el panorama mediático español: reemplazar el argumento sólido por la puesta en escena llamativa. En este caso, el mensaje no busca convencer a través de datos concretos, sino apelar a las emociones. Muchos usuarios han criticado esta estrategia como una forma de propaganda sanchista cada vez menos sutil. El resultado ha sido un rechazo palpable con comentarios llenos de sarcasmo y aumentando la sensación de desgaste alrededor del relato socialista.

Todo pese a que la cuenta del PSOE bloqueó los comentarios de la publicación. Sin embargo, la secretaria de Organización, Rebeca Torró no lo hizo, y se llevó un aluvión de críticas.

Dicho desgaste no afecta únicamente al PSOE. También vuelve a poner bajo el microscopio la relación entre partido, relato y verificación. Cuando una formación política distribuye contenidos claramente orientados a provocar un impacto emocional, la línea entre comunicación institucional y desinformación se vuelve difusa.

Los usuarios han ridiculizado tanto el uso musical como el tono infantil de la narración, interpretando todo como un signo de agotamiento creativo en la comunicación socialista. En este clima han circulado expresiones muy despectivas, algunas dirigidas hacia sectores afines al oficialismo mediático.

Lo relevante aquí es que el intento por movilizar emociones ha terminado reforzando la percepción de artificialidad. Y cuando en comunicación política el formato eclipsa al contenido, es casi seguro que el mensaje saldrá perjudicado.

Rebeca ¿No te da vergüenza? De verdad, por lo cursi y por lo mendaz.

¡Cuánta mentira dicha por una vocecita inocente! ¡QUÉ VERGÜENZA ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ — Remedios Morales 🇪🇸 (@Thurstonplay) May 31, 2026

Había una vez un presidente muy muy bueno que solo quería que su pueblo viviera mejor y más feliz… Pero la policía descubrió al final que era un chorizo embustero y obsesionado con el dinero que traficaba con el dolor de los venezolanos. Y colorín colorado… — Alberto (@Alberto2037414) May 31, 2026

Para dignidad la del PSOE pic.twitter.com/TVlyC6vfVI — ahyvamos (@ahyvamos321) May 31, 2026

ORGULLOSOS DE ROBARhttps://t.co/4IJdohyMFv — Tabarnia BCN (@Tabarnia_BCN) May 31, 2026

Para dignidad la del PSOE pic.twitter.com/TVlyC6vfVI — ahyvamos (@ahyvamos321) May 31, 2026

Lo que escribieron fue la corrupción que hay en Ferraz Eres,Putas,Gal,Plus Ultra tienen mierda hasta en el cielo de la boca. pic.twitter.com/2GDREFinMP — Juan Jesus (@JuanJes17210057) May 31, 2026

Vuestra historia es una historia de crimen, corrupción, traición, pucherazos, putas, coca, ruina y proxenetas… pic.twitter.com/glSKVZp7Rv — Juan Carlos 🇮🇱🇺🇦🇪🇸🇪🇨 (@Car_Juan_) May 31, 2026

Una historia de corrupción. . Mafia . pic.twitter.com/hzakiDXgri — WINDOFCHANGE (@winsdofchange) May 31, 2026

Mamá, cuéntame que somos socios de ETA pic.twitter.com/2HrDVFOCTC — Fachar (@FACHARTRUMPUTIN) May 31, 2026

Que cuento ??será una pesadilla , a un niño no se le hace eso, hay q proteger a nuestra infancia de lo peor q esta pasando en este país gobernado por criminales, corruptos y degenerados. Políticos pederastas, mujeres q tapan a sus parejas de este delito. Y son vuestros socios — morrong (@nolfagain) May 31, 2026