La frase con la que Ana Rosa destroza a Sánchez en el aniversario de su Gobierno: «Una criatura deambulando…»

Es el tema del día.

Este 1 de junio de 2026 se cumplen ocho años desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa a través de una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. El socialista se presentaba en aquel momento como la figura que regeneraría la política y acabaría con la corrupción. Hoy, todo lo que en su día criticaba, se vuelve en su contra y el marido de la imputada Begoña Gómez atraviesa uno de los momentos más complicados en su legislatura.

‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) arrancó este lunes 1 de junio de 2026 con un brutal editorial en el que Ana Rosa Quintana atizaba sin miramientos al presidente del Gobierno.

«Buenos días. Hoy Frankenstein cumple ocho años. Si Mary Shelley levantara la cabeza vería cumplido su sueño de ver a su criatura deambulando sin rumbo. Este Gobierno al que Rubalcaba bautizó como Frankenstein cumple ocho años después de llegar al poder tras el sonoro aplauso que Sánchez y sus socios dieron a Ábalos por su discurso contra la corrupción. Ábalos debe estar celebrando el cumpleaños en prisión. Es hora de hacer balance de las promesas incumplidas, o mejor dicho, de los cambios de opinión marrulleros: La amnistía es inconstitucional, nunca pactaré con Bildu, no tiene sentido que un político indulte a otro, traeré a Puigdemont ante la Justicia, me quitaría el sueño gobernar con Podemos, y aquí viene lo mejor: «ante la gravedad de la corrupción, en cualquier democracia, al presidente no le queda más salida que la dimisión».

En esta línea, la comunicadora hacía un repaso de los casos judiciales que atormentan al presidente.

«El presidente tiene imputada a su mujer, su hermano se sienta en el banquillo junto a su candidato en Extremadura, su fiscal general ha sido condenado, el juez Pedraz señala al PSOE por pagar facturas falsas a cloacas para amedrentar a policías, fiscales y jueces, la joya de la Corona sanchista, el expresidente Zapatero está imputado, sus dos manos derechas han pasado por prisión, la Audiencia Nacional está investigando si el PSOE se ha financiado de manera ilegal, llevamos tres años sin presupuestos, la desigualdad ha aumentado, los precios han subido a niveles nunca vistos y nadie se puede comprar o alquilar una casa».

Y concluía asestando el palo definitivo al socialista.