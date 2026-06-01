¿Está llevándose Zapatero 88.000 euros de pensión de jubilado mientras trinca millones por otras cosas?

La imagen de José Luis Rodríguez Zapatero como un jubileta choca frontalmente con las cifras que emergen en torno a su persona.

Según una exclusiva del periodista Francisco Mercado en ESdiario, el exmandatario estaría recibiendo hasta 88.000 euros anuales gracias a su condición de jubilado, mientras simultáneamente generaba unos impresionantes 1,5 millones de euros en ingresos como comisionista, conferenciante y mediador internacional.

A esto se suma un considerable paquete de recursos públicos a su disposición: casi 180.000 euros al año en asistentes y gastos de oficina, además del dispositivo de seguridad y los viajes oficiales y no oficiales que continúan siendo financiados con fondos públicos.

La exclusiva que revela las cifras

El reportaje de ESdiario pone de manifiesto que Zapatero no ha aclarado si recibe la pensión como expresidente —que equivale al 80% del salario activo— o si está dado de alta como autónomo, un aspecto crucial ya que la legislación establece incompatibilidades estrictas al superar ciertos ingresos por trabajos independientes.

En la exclusiva de Francisco Mercado, se destaca que el exlíder socialista evita especificar cómo armoniza sus ingresos privados con el sistema público de protección que le corresponde como antiguo jefe del Gobierno, lo que aviva la polémica política y social sobre el trato que reciben los expresidentes en España.

Un millón y medio en una cuenta compartida

La controversia no se limita únicamente a la pensión. De acuerdo con un auto judicial reciente, Zapatero y su esposa María Sonsoles Espinosa Díaz comparten una cuenta bancaria que recibió la notable suma de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025.

Estos ingresos provienen de:

Transferencias realizadas por empresas vinculadas a una presunta trama de tráfico de influencias , actualmente bajo investigación en el caso Plus Ultra.

, actualmente bajo investigación en el caso Plus Ultra. Honorarios derivados de las actividades actuales del expresidente: conferencias, mediación, asesoría y docencia, completando así esa cifra millonaria en cinco años.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala que parte de ese dinero provino de Análisis Relevante, la consultora dirigida por el amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez, quien también está imputado en el caso. Desde esta firma se habrían abonado cerca de 490.000 euros entre 2020 y 2025, monto que el magistrado ha ordenado bloquear en las cuentas del expresidente para asegurar una posible responsabilidad civil futura.

Qué dice la ley sobre pensiones e incompatibilidades

El debate central es tanto jurídico como político. La normativa española sobre pensiones e incompatibilidades para altos cargos establece, en términos generales, que:

Las prestaciones son incompatibles con llevar a cabo un trabajo o actividad remunerada en el ámbito público o privado que exceda ciertos límites.

con llevar a cabo un trabajo o actividad remunerada en el ámbito público o privado que exceda ciertos límites. El beneficiario debe declarar sus actividades y demostrar que cumple con los requisitos necesarios para seguir recibiendo la asignación pública.

La clave radica en si Zapatero está combinando una pensión como expresidente (que ronda esos 88.000 euros brutos anuales, equivalentes al 80% del salario) con elevados ingresos provenientes de actividades privadas; algo que la propia normativa considera conflictivo si se superan los márgenes establecidos.

Por otro lado, las reformas recientes sobre la jubilación flexible permiten a los pensionistas —incluidos autónomos— compatibilizar parte de su pensión con trabajo, aunque bajo condiciones estrictas: se reduce el importe según la jornada trabajada y, para los autónomos, se limita el cobro al 25% de la pensión durante toda actividad laboral . Este esquema está diseñado para el ciudadano promedio, no para expresidentes con un estatus especial.

El coste para el Estado: personal, despacho y proyección exterior

Además del ingreso procedente de la Seguridad Social o su asignación como exjefe del Gobierno, el Estado continúa financiando un considerable aparato alrededor de Zapatero:

Cerca de 180.000 euros anuales destinados a asistentes y gastos operativos relacionados con su despacho.

destinados a asistentes y gastos operativos relacionados con su despacho. Recursos logísticos para viajes y eventos públicos, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, donde muchas veces no queda clara la línea entre actividad institucional y negocio privado.

Este conjunto se añade a su pensión o asignación pública, sin contar los escoltas permanentes ni dispositivos de seguridad adicionales, lo cual representa un coste significativo para las arcas públicas.

Un caso emblemático en plena tormenta política

Todo esto sucede en un clima político tenso. Zapatero, quien ha sido mentor político del actual presidente Pedro Sánchez, ha tomado un papel muy activo dentro del tablero interno del PSOE, así como también en mediaciones internacionales abarcando desde América Latina hasta diversas regiones del mundo árabe.

La investigación sobre esos 1,5 millones de euros junto a las dudas sobre la compatibilidad de sus ingresos —sumadas al mantenimiento continuo de recursos públicos— convierten su situación en un símbolo del debate acerca:

De los privilegios disfrutados por los expresidentes.

De los límites entre servicio público y negocio privado.

De la necesidad urgente por lograr una mayor transparencia respecto a los ingresos y actividades realizadas por quienes han ocupado el cargo más alto del Ejecutivo.

La exclusiva publicada por Francisco Mercado en ESdiario, donde se plantea si realmente Zapatero percibe esos 88.000 euros por jubilación mientras factura 1,5 millones ha funcionado como catalizador ante un malestar ciudadano que mezcla hastío hacia lo viejo conocido con exigencias claras sobre números concretos más allá de discursos vacíos .

En un país donde cada euro destinado a pensiones contributivas es escrutado meticulosamente, mantener silencio respecto a cómo combina dinero público con negocios privados resulta insostenible; eventualmente tendrá repercusiones políticas indudables.