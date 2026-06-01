El extravagante vaticinio de Federico Jiménez Losantos que deja muy preocupado a Alfonso Rojo

En el siempre agitado panorama de los medios de comunicación en España, pocos encuentros resultan tan magnéticos como el de dos titanes del periodismo que han marcado escuela a base de carácter, independencia y mordacidad.

Federico Jiménez Losantos (Orihuela del Tremedal, Teruel, 1951) recibe en su casa Libertad Digital a Alfonso Rojo y charlan sobre la España que nos está tocando vivir en este recorrido de 2026. El director de LD y EsRadio, responde a las preguntas del fundador de Periodista Digital en el marco del espacio Tiempo de Hablar, un formato predilecto para el desglose, sin filtros ni concesiones, de la vertiginosa actualidad política que atraviesa el país.

Sentado frente a Rojo se encuentra una de las voces más influyentes, respetadas y ‘temidas’ del panorama radiofónico nacional. Jiménez Losantos atesora una trayectoria tan amplia como singular: de sus orígenes en la militancia antifranquista de izquierdas y su faceta como profesor de literatura, a convertirse en el gran referente del liberalismo conservador en las ondas. Tras su histórico paso por la Cadena COPE, fundó su propio imperio mediático con Libertad Digital y EsRadio, desde donde cada mañana sigue marcando la agenda política. Este encuentro entre dos cronistas históricos de la Transición y de la España contemporánea no es solo una entrevista, sino un tiempo de charla de alto voltaje donde la veteranía, el análisis afilado y la complicidad periodística se citan en estado puro.

Pero si algo deja más contrariado a Rojo de toda su charla con el protagonista, es sin duda la novedosa apreciación que tiene de la inminente visita del papa Prevost a España:

«El papa viene a ayudar a Sánchez. Este es el hombre de confianza del anterior, que era lo peor de lo peor. Ha hecho una cosa que yo llamo la Encíclica 2030, que no habla de Dios, sino de cosas como la Inteligencia Artificial, que hay que evitar que caiga en malas manos… ¿Y las tuyas'». Será un gran éxito pero viene a lo que viene».

Por supuesto también salieron los nombres de Sánchez y su mentor, Zapatero, a la primera línea. Federico no se anda con rodeos:

«¿Alguien pensaba que Zapatero podría ser el mayor ladrón de España con esa cara de imbécil? Pues lo era. Zapatero es el que trae desde el 11-M a Sánchez y lo que significa, pero Zapatero se veía en la necesidad de fingir… ¿Quién iba a pensar que Bambi…? Bambi es un ciervo de 12 puntas. Pero Zapatero con la cara de tonto ganó tiempo suficiente. Pero Sánchez vino a lo que vino, a mandar y a robar. Ya tiene a la señora, al hermano, a la mitad del Gobierno, al partido entero y ahora a él mismo como jefe de una mafia».

La entrevista es imperdible, no deberían dejar de verla.