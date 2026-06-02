¿Debe el PP ir a ver a Puigdemont para echar a Sánchez?

El debate sobre una posible moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez ha cobrado intensidad este martes tras las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la respuesta del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.

Feijóo ha propuesto en las últimas horas una moción de censura instrumental con el apoyo de Junts y PNV. El objetivo sería tumbar al Ejecutivo socialista y forzar la convocatoria inmediata de elecciones generales, sin que Vox forme parte de un eventual Gobierno provisional. El líder popular ha insistido en que “184 diputados” (incluyendo a PP, Vox, Junts, PNV y otros) demandan elecciones anticipadas y ha mostrado optimismo ante posibles “movimientos” de los socios de Sánchez.

Junts ha respondido con un claro reto. Jordi Turull ha emplazado a Feijóo a desplazarse a Waterloo (Bélgica) para mantener una “reunión seria” con Carles Puigdemont, líder de la formación, si realmente tiene una oferta concreta sobre la mesa.

De momento, Junts no cierra la puerta del todo a esta opción, pero prioriza que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones directamente, considerando que es el “camino más rápido” para acabar con una legislatura que ven agotada.

Esta tensión se produce en un momento de fuerte desgaste para el Gobierno de coalición, marcado por varios escándalos de corrupción que salpican al PSOE.

Para pasar revista a la actualidad política del momento, Josué Cárdenas analiza lo último del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.