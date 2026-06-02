¡Sánchez por fin al borde de la imputación! ¿Sánchez por fin al borde de la imputación?
La verdad es que el presidente socialista lleva sorteándola ya mucho tiempo. Son varios casos de posibles delitos en los que meterle como investigado. Los que cercan a su mujer Begoña, los que implican a su hermano David y que se están juzgando estos días en Badajoz, o cualquiera de los que tienen que ver con los mangantes de Aldama, Koldo y Ábalos, o directamente con la financiación ilegal del PSOE. Pero lo cierto es que de momento ha librado de lo lindo.
Y es que no es fácil pringar a un presidente en curso.
En estas fechas, vuelven a sonar campanas de boda. Y es que el sindicato Manos Limpias pide la imputación del presidente en el Caso Leire. Los de Miguel Bernad solicitan a la Audiencia Nacional que traslade la causa sobre la presunta trama de las ‘cloacas del PSOE’ al Supremo, el único órgano competente para investigar al presidente.
En ‘La Retaguardia’ de este martes contamos con Miguel Bernad para que explique los detalles. Y además de él, el es secretario de Estado, Mario Garcés y el vicesecretario del PP en el País Vasco, Carlos García.
El día de Valladolid cuenta:
Esta petición llega después de que el magistrado situase el origen de la trama en los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024 Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Según el auto de Pedraz, dos días después de que se publicara la Carta a la Ciudadanía del socialista se produjo una reunión en la sede del PSOE a la que habrían acudido el exsecretario de Organización Santos Cerdán; la llamada fontanera Leire Díez; el entonces director de Comunicación del partido Ion Antolín; el que fuera jefe de gabinete del presidente, Juan Manuel Serrano; y el empresario Javier Pérez Dolset.