¡Sánchez por fin al borde de la imputación! ¿Sánchez por fin al borde de la imputación?

La verdad es que el presidente socialista lleva sorteándola ya mucho tiempo. Son varios casos de posibles delitos en los que meterle como investigado. Los que cercan a su mujer Begoña, los que implican a su hermano David y que se están juzgando estos días en Badajoz, o cualquiera de los que tienen que ver con los mangantes de Aldama, Koldo y Ábalos, o directamente con la financiación ilegal del PSOE. Pero lo cierto es que de momento ha librado de lo lindo.

Y es que no es fácil pringar a un presidente en curso.

En estas fechas, vuelven a sonar campanas de boda. Y es que el sindicato Manos Limpias pide la imputación del presidente en el Caso Leire. Los de Miguel Bernad solicitan a la Audiencia Nacional que traslade la causa sobre la presunta trama de las ‘cloacas del PSOE’ al Supremo, el único órgano competente para investigar al presidente.

En ‘La Retaguardia’ de este martes contamos con Miguel Bernad para que explique los detalles. Y además de él, el es secretario de Estado, Mario Garcés y el vicesecretario del PP en el País Vasco, Carlos García.

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