Juan Bravo no se corta ante la corrupción del PSOE: «Es imposible pensar que Sánchez no es el ‘One’»

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) es vicesecretario general de Economía del Partido Popular y funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Además, es diputado en el Congreso.
Licenciado en Derecho, desarrolló gran parte de su carrera en la Agencia Tributaria antes de dar el salto a la política.
Fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022. Desde entonces ha ocupado responsabilidades económicas en la dirección nacional del PP.
Es uno de los principales referentes económicos de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.
Este 2 de junio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hacer balance del curso político en medio de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno Sánchez.
En su intercambio con el director de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes:
«Es sorprendente que Sánchez no se vaya».
«Es imposible pensar que Sánchez no es el “One”, el uno de todo esto».
«No nos faltan ganas de presentar una moción de censura; nos faltan los votos».
«Hay partidos que critican la corrupción de Sánchez a los que no les importa que siga en el poder».
«La gente está asqueada de un Gobierno corrupto que impide hablar de los problemas de verdad».
«El crecimiento de España se debe a la deuda pública; lo pagaremos muy caro».
«La gente ha perdido poder adquisitivo; por eso el PSOE no gana ninguna elección».
«Con algo más de dinero, hoy se compra mucho menos que en 2018».
«El número de personas que se perciben como pobres ha crecido gracias al sanchismo».
«Sánchez ha subido los impuestos más de cien veces».
«El PP ha demostrado en Andalucía que un cambio es posible».
«Hay que bajar impuestos, reducir el Estado y los gastos redundantes».
«El primer problema de la vivienda es que no se construye».