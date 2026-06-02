Juan Bravo no se corta ante la corrupción del PSOE: «Es imposible pensar que Sánchez no es el ‘One’»

Juan Bravo Baena (Palma de Mallorca, 1974) es vicesecretario general de Economía del Partido Popular y funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Además, es diputado en el Congreso.

Licenciado en Derecho, desarrolló gran parte de su carrera en la Agencia Tributaria antes de dar el salto a la política.

Fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022. Desde entonces ha ocupado responsabilidades económicas en la dirección nacional del PP.

Es uno de los principales referentes económicos de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Este 2 de junio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para hacer balance del curso político en medio de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno Sánchez.

En su intercambio con el director de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes: