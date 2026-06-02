Nacho Abad causa un terremoto con una ‘loca’ propuesta: ¡Elecciones generales en pleno verano!

El Gobierno Sánchez está en horas bajas.

Los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo ponen al líder de los socialistas contra las cuerdas. Sánchez, acorralado por múltiples escándalos que salpican al PSOE, la entrada de la UCO en Ferraz y la imputación de figuras relevantes como José Luis Rodríguez Zapatero, enfrenta su legislatura más dura.

Con este oscuro panorama, el presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro), Nacho Abad, volvió a remover las aguas políticas sugiriendo un adelanto electoral y apuntando directamente a pleno verano como posible ventana para los comicios.

“Los alcaldes socialistas quieren elecciones”, afirmó Abad sin rodeos, argumentando que los regidores del PSOE ven en un adelanto electoral una forma de intentar cortar las pérdidas ante el creciente desgaste del Ejecutivo.

“Si hoy convocase Pedro Sánchez elecciones generales, se celebrarían dentro de unos 54 días, es decir, para finales de julio”, subrayó el periodista, que preguntó irónicamente “¿Y quién quiere unas generales ya de vacaciones o justo antes de tomarse un merecido descanso?”.

Abad pasó a detallar los motivos de su tesis:

“Porque los alcaldes socialistas quieren las generales antes que las autonómicas y las de los ayuntamientos. Que si Pedro tiene que recibir una patada de sus votantes, pues que sea en su glúteo y no en el glúteo de los alcaldes. El PP y Vox están deseando ir a votar porque ven posibilidades de formar Gobierno, el PNV, Podemos y Junts dicen que esto ya se ha acabado y hay dos formas de ir a generales: Porque las convoque Pedro, Pedro, aguanta; que sería asumir su incapacidad para gobernar, o una moción de censura, que es asumir que te echen del Gobierno”.

Y agregó: