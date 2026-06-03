Alfonso Rojo alucina con todas las claves de la vivienda que le cuenta uno de los mayores expertos

El inversor inmobiliario y ex policía nacional Pascual Ariño ha sido el último invitado en el programa de entrevistas ‘Tiempo de hablar’, conducido por Alfonso Rojo.

Durante la conversación, Ariño repasó su llamativa trayectoria personal y profesional, explicando cómo logró pasar de patrullar las calles con un sueldo público a consolidar un notable patrimonio inmobiliario que le permite vivir de las rentas. El ahora empresario aprovechó el espacio para analizar la situación actual del mercado de la vivienda y defender el papel de los propietarios frente a las actuales medidas regulatorias.

Ariño se centró en detallar los entresijos de su método financiero, con un Rojo muy interesado. Derivado de ello, el invitado aportó las claves y secretos para que un inversor con muy poco dinero arranque a formar su patrimonio en inmuebles.

En la entrevista, el inversor cuenta también los motivos que lo llevaron a trasladar su residencia a Andorra debido a la presión fiscal en España, argumentando que las normativas vigentes desincentivan la oferta y terminan por perjudicar tanto a los arrendadores como a los propios inquilinos.

Imperdible.