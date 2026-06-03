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El contexto era la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008, en las que Zapatero buscaba la reelección

Un antiguo vídeo golpea a Zapatero al evidenciar que siempre fue un mentiroso y manipulador

“Nos conviene que haya tensión... voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno
Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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La hemeroteca siempre pone a cada uno en su sitio.

Un vídeo rescatado de los archivos televisivos volvió a sacudir la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En las imágenes, grabadas en un plató de televisión, se ve al socialista conversando de forma distendida con el periodista Iñaki Gabilondo mientras confiesa sin tapujos una estrategia de confrontación calculada: “Nos conviene que haya tensión… voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco”.

El momento, captado entre risas y complicidad en un set de televisión, muestra a un Zapatero relajado, con las manos en los bolsillos, revelando lo que muchos interpretan como la esencia de su estilo político: la fabricación deliberada de conflicto para obtener rédito electoral.

La dijo el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero el 11 de febrero de 2008, después de una entrevista en la cadena Cuatro. Los micrófonos seguían grabando cuando ambos conversaban fuera de la entrevista formal. El contexto era la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008, en las que Zapatero buscaba la reelección.

La trama actual: imputación y sombras de corrupción

Años después, el pasado reciente golpea con fuerza. En mayo de 2026, la Audiencia Nacional imputó a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. Según el auto judicial, habría liderado “una estructura estable y jerarquizada” para obtener beneficios económicos mediante influencias ante instancias públicas, principalmente en favor de la aerolínea vinculada a capitales venezolanos. Se habla de pagos opacos, sociedades instrumentales y alrededor de 2,4 millones de dólares en beneficios.

Zapatero niega todo: asegura no haber cobrado comisiones, no tener sociedades mercantiles y haber actuado siempre dentro de la legalidad. Sin embargo, el sumario desvela contradicciones con sus declaraciones previas en el Senado y entrevistas. Registros en su despacho de Ferraz hallaron joyas, relojes y documentación; sus hijas también aparecen mencionadas en la red de empresas. La investigación vincula a amigos y colaboradores cercanos, y pone bajo escrutinio sus actividades post-presidencia, especialmente en Venezuela y con consultorías.

Un patrón que se repite

El antiguo vídeo no es solo un “recordatorio”; se convierte en espejo de la actualidad. Aquella confesión de “dramatizar” tensiones resuena hoy cuando se le acusa de tejer redes de influencia opacas tras dejar el poder. De prometer transparencia a verse envuelto en sumarios por opacidad. De hablar de ética a ser señalado por posibles enriquecimientos irregulares.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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