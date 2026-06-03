¡El testimonio que destroza al hermano tonto de Sánchez!

Este miércoles 3 de junio afrontamos la tercera sesión del juicio al hermano de Pedro Sánchez.

Y aún resuenan en la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz las palabras de una testigo directora de orquesta:

Cristina de Frutos explicó que antes de presentarse en la entrevista para optar al cargo de coordinadora de conservatorios de la Diputación de Badajoz, una persona le escribió un mensaje de WhatsApp y le aseguró que «el puesto era para el hermano de Pedro Sánchez».

Recuerden que David Sánchez, el hermano músico pésimo, es juzgado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias por presuntamente ser enchufado en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios primero y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas después. Recuerden también que en la instrucción él mismo declaró no saber ni dónde estaba la oficina.

En ‘La Retaguardia’ de este 3 de junio de 2026 vamos con todo esto y mucho más, de la mano de los mejores analistas: Eduardo García Serrano y Carmen Obregón.