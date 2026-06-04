Alfonso Rojo: «La Virgen, la Guardia Civil y el pienso de los periodistas adictos al régimen»

Supongo que ya me habrán escuchado alguna vez que le pido a Dios que mis hijos me quieran, al menos, la mitad de lo que yo quise a mi madre.

Era un personaje de novela, único e irrepetible. Hace mucho tiempo, cuando en los pueblos de España ni siquiera se cerraban las puertas y los chavales jugabamos en las calles, las eras, junto a la vía del tren y en los montes, le escuché algo que nos viene hoy al pelo.

La escena ha quedado vívidamente grabada en mi memoria. Era verano y andaban por Molinaseca —uno de los puntos más bellos del Camino de Santiago— dos tipos muy trajeados vendiendo seguros. Entraron al jardín y desde la terraza, con una sonrisa, mi madre se los quitó de encima con una frase lapidaria:

«Muchas gracias, pero aquí nos llega con la Virgen y la Guardia Civil».

Creo que con la Virgen seguimos contando y también con la Benemérita, aunque a la luz de lo que arroja el ‘Sumario Leire’, es evidente que el Régimen Sanchista ha hecho lo imposible para que no sea así.

De toda la basura que emerge de esos 700 folios, lo que más me ha indignado no son las maniobras para doblegar jueces, pagadas con dinero del PSOE, la domesticación de fiscales, la recogida de vídeos porno o la neutralización y amedrentamiento de testigos, sino que generales de la Guardia Civil se postraran sumisos ante el Gobierno y, olvidando la el honor, la dignidad, la bandera y los principios, ordenaran a sus esforzados subordinados arrastrar los pies y no investigar la corrupción de Sánchez y su cuadrilla de maleantes.

Y sólo por un sueldo opíparo, un destino cómodo y poder ir en verano a pasearse en bermudas y sin calcetines por Marbella.

Me enorgullece que el teniente coronel Balas y muchos ‘picoletos’ como él, de toda edad y graduación, aguantaran impertérritos el tipo y se lo hayan jugado investigando hasta el fondo.

Y alegra comprobar que, en este piélago de inmundicia en que se ha convertido el periodismo español, haya un puñado de esforzados que han batallado sin descanso, a contracorriente y en soledad, para que aflorase la verdad.

Aunque el rencor no es nuestro peor pecado, creo que ha llegado el momento de recordar que, hace justo dos años, un rebaño de adictos al régimen lanzó un manifiesto bajo el título «No al golpismo judicial y mediático», en el que se instaba al Gobierno Frankenstein a tomar medidas estrictas contra los periodistas y jueces que estaban publicando noticias sobre Begoña «’a catedrática’, el absentista hermano músico y las ‘sobrinas’ cachondas de Ábalos.

Encabezaban la lista de promotores de la censura el Duante décadas santificado Iñaki Gabilondo, Silvia Intxaurrondo, Maruja Torres, Rosa Villacastín, Antón Losada, Jesús Maraña, Manuel Rivas, Ana Pardo de Vera y marrachos similares, a quienes Sánchez premia regularmente con paletadas de pienso oficial.

Lo acojonante es que a esta piara indecente le seguirán lloviendo las subvenciones, las tertulias y los premios cuando el amo Sánchez ya no esté en La Moncloa.

La derecha política es así: le falta colmillo para ajustar cuentas.