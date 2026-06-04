'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez apesta a presidio y a prisión incondicional!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo

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Se le está poniendo a Pedro Sánchez la cosa tremendamente complicada.

A cada nuevo caso, a cada información, cada sumario, cada informe policial, cada declaración en juicios… Todo se lo pone siempre peor.

No es para menos, y los españoles estamos asistiendo por fin a un ajusticiamiento de una persona, una familia y un partido, en directo y poco a poco.

En ‘La Retaguardia’ de este día 4 de junio seguimos con este tema que acerca al presidente cada vez más a ser imputado y terminar sentado en un banquillo.

De la mano de Julián Salcedo y Milagros Marcos.

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