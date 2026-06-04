El nuevo relato de Sánchez, Ferraz y su ‘brunete pedrete’: lo de Leire Díez y las cloacas del PSOE ahora son “resentidos y farsantes”

Huir hacia adelante.

La cúpula del PSOE ha decidido adoptar una postura ofensiva. A medida que el sumario de la Audiencia Nacional desvela los movimientos relacionados con la trama de Leire Díez y Santos Cerdán, desde Ferraz se descalifica con vehemencia a quienes, ya sea desde dentro o desde fuera del partido, sugieren la existencia de una red organizada que busca aprovechar cargos públicos, influir en la SEPI y resguardar al Gobierno ante posibles acciones legales.

En lugar de reconocer fallos políticos, los líderes socialistas sostienen que todo se limita a culpas individuales.

Además, subrayan que los contratos firmados por la gerente imputada del partido, Ana María Fuentes, son «formalmente legales», a la espera de lo que determine el juez. La táctica es burda y evidente: desmentir cualquier trama interna y atacar a quienes lanzan acusaciones.

Sin embargo, el auto del juez Santiago Pedraz va mucho más allá. Identifica a Ana Fuentes y a Santos Cerdán como los encargados de ordenar pagos y facturas supuestamente falsificadas para financiar los trabajos de Leire Díez, quien habría establecido una estructura destinada a obstruir o influir en procesos judiciales que pudieran comprometer a Pedro Sánchez y a sus familiares, así como al PSOE y a miembros del Gobierno.

De nuevo, hay que resaltar que la gerente del PSOE sigue en su puesto.

Sin embargo, la nueva línea argumental, que sigue al esperpento de la teoría de la conspiración que no ha calado, consiste en intentar reducir todo a un grupúsculo de «farsantes, oportunistas y resentidos». Lo ha adelantado la portavoz, Rebeca Torró:

«La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE. Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas. Ahora y siempre, la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses nos tendrá siempre enfrente».

La documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE. Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los… — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) June 3, 2026

Sin embargo, es estéril intentar tapar el sol con un dedo.

Esta trama salpica a toda la cadena de mando del Estado, desde mandos políticos de la UCO dando órdenes de no investigar la corrupción del Ejecutivo hasta el “Number One”, pero también de Ferraz. Desde los fontaneros del PSOE hasta su secretario general. En ambos casos, todos conducen a la misma persona: Pedro Sánchez.

Y es que, si el responsable de la Guardia Civil ordenó a la UCO que se pusiera de perfil, tuvo que hacerlo a las órdenes de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que, a su vez, depende del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está a las órdenes de Pedro Sánchez. En los encuentros de la trama participó también el jefe de gabinete, el actual ministro Óscar López.

La otra vía, la del partido, tiene un recorrido similar. Quien pagaba a las cloacas mediante presuntas facturas falsas era la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, nombrada por Sánchez. En las reuniones participó Santos Cerdán, el secretario de Organización, que, además de no hacer nada sin que se lo ordene el secretario general, también fue nombrado por Sánchez.

En este caso, todas las vías no llevan a Roma, sino al presidente del Gobierno.

La hipocresía del partido

Si ahora el mensaje oficial del PSOE se basa en tres pilares: los contratos gestionados por Ana María Fuentes son considerados “ajustados a la legalidad formal” y que todo se reduce a un grupo de «farsantes, oportunistas y resentidos» que no actuaban en nombre del partido.

Sin embargo, Ferraz no ha presentado denuncia contra Leire Díez, a pesar del desgaste que su nombre provoca en la opinión pública. Y la razón es la que todos piensan, el miedo de que cante.

Y como la hemeroteca no perdona, las redes sociales no olvidan. Los usuarios han rescatado una intervención del portavoz del PSOE, Patxi López, afirmando que Leire Díez nunca cobró del partido y que los audios que han trascendido son un montaje mediático-policial para intentar tumbar al Ejecutivo socialista.

Patxi López en mayo del 25 diciendo que los audios de Leire eran un montaje mediático-policial.

😂😂 pic.twitter.com/9dt251ycJN — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) June 3, 2026

Sin embargo, el auto del juez Santiago Pedraz va mucho más allá. Identifica a Ana Fuentes y a Santos Cerdán como los encargados de ordenar pagos y facturas supuestamente falsificadas para financiar los trabajos de Leire Díez, quien habría establecido una estructura destinada a obstruir o influir en procesos judiciales que pudieran comprometer al PSOE, al Gobierno o incluso a familiares de Pedro Sánchez.

La tensión interna aumenta, ya que la defensa política entra en conflicto con lo que establece el sumario. Esto ya está generando repercusiones mediáticas y parlamentarias, especialmente en relación con las entidades SEPI, Correos y las conocidas “cloacas del partido”.