'LA RETAGUARDIA'

¡Begoña y el Hermanísimo son íntimos de Gallardo y tenemos las pruebas!

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Termina la fase oral del juicio a David Sánchez para demostrar si el puesto que le montaron en Badajoz era ad hoc o no, con la dificultad siempre de demostrar un delito tan complejo como el tráfico de influencias.

Una cosa es lo que las cosas parezcan y todos sepamos, y otra cosa es demostrar el delito.

Pero como bien saben, con estos socialistas siempre vamos mentira tras mentira. No pasa nada por una ya pasada, mañana saldrá otra más gorda. Nos han intentado vender la película de que la familia Sánchez es un núcleo más férreo, Pedro, David, Begoña, no son íntimos -intimísimos- de Miguel Ángel Gallardo. Sabemos que lo son y por suerte ahora hay unas fotos que lo atestiguan.

Las publica Carmen Obregón en Demócrata.es y nos lo cuenta en exclusiva para ‘La Retaguardia’ de este viernes 5 de junio.

Junto a ella, Juanma Cepeda, abogado bien ducho en todos estos asuntos que afectan de lleno a la familia de mangantes socialistas.

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