González-Hurtado, tajante con la visita del papa a España: «Los católicos no somos tontos»

Con motivo de la llegada del nuevo Papa a España, un acontecimiento que ha despertado una enorme expectación entre los fieles y el conjunto de la sociedad, Alfonso Rojo entrevista en el programa Tiempo de Hablar, de Periodista Digital, a José Carlos González-Hurtado para analizar el significado de la visita pontificia y el momento que vive la Iglesia católica.

González-Hurtado (Madrid, 1964) es un exitoso empresario que actualmente preside EWTN España, la mayor red católica de medios de comunicación del mundo.

Durante la conversación, el entrevistado destacó que la presencia del Pontífice en territorio español representa una oportunidad para reforzar el diálogo entre fe y sociedad, especialmente en un contexto marcado por profundos cambios culturales. A juicio de González-Hurtado, la visita puede servir para acercar el mensaje cristiano a las nuevas generaciones y abrir espacios de reflexión sobre cuestiones espirituales, sociales y éticas que afectan a millones de personas.

Asimismo, el protagonista aparta la idea de que el papa tenga ninguna intención política viniendo a nuestro país, como, dice, así han intentado los actores políticos y mediáticos. Recuerden lo que nos dijo Federico Jiménez Losantos a este respecto.

Preguntado por Alfonso Rojo sobre los desafíos actuales de la Iglesia, González-Hurtado defendió la necesidad de comunicar el mensaje cristiano con un lenguaje comprensible para el mundo contemporáneo, una línea que ha desarrollado en sus conferencias y publicaciones sobre la relación entre ciencia y fe. El presidente de EWTN España subrayó que la llegada del Papa constituye también una ocasión para proyectar una imagen de unidad y esperanza, capaz de trascender el ámbito religioso y alcanzar al conjunto de la sociedad española.

Merece mucho la pena ver la entrevista completa.