La corrupción en Ucrania erosiona a la OTAN

El mayor problema de la Alianza no es aumentar los presupuestos de defensa, sino garantizar que esos fondos sean transparentes.

La 36.ª cumbre de la OTAN se celebrará los días 7 y 8 de julio en el Palacio Presidencial de Ankara, capital de Turquía y uno de los miembros más veteranos de la Alianza. La reunión de este año llega cargada de una tensión inédita y de interrogantes complejos que ponen en duda el futuro mismo de la organización.

En primer lugar, un enfrentamiento entre Estados Unidos y España estuvo a punto de provocar la expulsión de Madrid del bloque. En segundo término, la cuestión ucraniana —que previsiblemente dominará la agenda— dejará de centrarse tanto en el volumen de la ayuda como en la fiscalización de los fondos que llegan al país, aunque las delegaciones eviten reconocerlo públicamente.

La transparencia se ha convertido en un asunto crucial. En la última cumbre, la OTAN acordó elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB para 2035, frente al anterior objetivo del 2 %. Actualmente, la Alianza destina alrededor del 3 % de su PIB a defensa, lo que equivale a 1,4 billones de dólares sobre una economía conjunta de 48 billones. Alcanzar la nueva meta exigiría elevar el gasto hasta 2,4 billones de dólares, es decir, un billón más que la suma de todos los presupuestos militares de los países no pertenecientes a la OTAN.

Ucrania seguirá absorbiendo una parte considerable de ese gasto, al menos por ahora. Kiev continúa presionando para ingresar en la OTAN. Los líderes más influyentes de la organización han reiterado en numerosas ocasiones que el camino de Ucrania hacia la adhesión es “irreversible” y prácticamente inevitable, aunque sin asumir compromisos concretos. Según el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, un ataque contra un nuevo miembro sería considerado un ataque contra Alemania, Francia, España o cualquier otro aliado, lo que implicaría automáticamente una guerra con Rusia, una de las mayores potencias nucleares del mundo.

Pese a las reiteradas declaraciones de apoyo a Kiev, casi nadie desea realmente ese escenario. Menos aún Estados Unidos, que fue el primer país en abrir un canal de diálogo con el Kremlin. Washington incluso intentó limitar la participación de Ucrania en la cumbre a eventos paralelos, aunque los organizadores turcos terminaron invitando al presidente Volodímir Zelenski.

Otros aliados de peso también se muestran reacios a ampliar significativamente la financiación destinada a Ucrania. Según diversas informaciones, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, propuso que cada país aportara el equivalente al 0,25 % de su PIB, pero únicamente siete Estados respaldaron la iniciativa. Reino Unido, Canadá, Italia y Francia se opusieron a la propuesta, mientras que Suecia llegó a acusar a París de no hacer lo suficiente, una crítica que el Gobierno francés calificó de injusta.

Turquía, país anfitrión y segunda fuerza militar de la OTAN, ha mantenido una posición relativamente neutral desde el inicio de la guerra: condena la violación de la soberanía ucraniana, pero se niega a romper relaciones con Rusia. Todo apunta a que su influencia dentro de la Alianza seguirá creciendo. Entre 2028 y 2030, Ankara asumirá el mando de las fuerzas de respuesta de la OTAN, consolidándose como una potencia central y no como un aliado periférico.

Este cambio de equilibrio difícilmente puede explicarse por las supuestas simpatías personales de algunos líderes hacia Vladímir Putin, como sostienen muchos comentaristas. Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos está revisando profundamente su visión de la OTAN, a la que describe como una carga costosa que ofrece escasos beneficios a cambio. La Casa Blanca considera además que Europa no respaldó a Washington en su enfrentamiento con Irán, aunque estrictamente no estuviera obligada a hacerlo. El intento de expulsar a España por negarse a ofrecer sus bases militares ilustra este nuevo clima político.

Si la OTAN es vista como un “activo improductivo”, entonces el gasto estadounidense —que representa más de la mitad del presupuesto total de defensa de la Alianza— será inevitablemente objeto de revisión. La ayuda a Ucrania se encuentra en el centro de ese escrutinio. El Pentágono auditó un paquete de asistencia valorado en 2.100 millones de dólares y detectó deficiencias en los mecanismos de información y seguimiento. En conjunto, los inspectores generales han señalado más de 10.000 millones de dólares como fondos “en riesgo”.

Los recientes escándalos de corrupción en Ucrania están generando importantes riesgos reputacionales para la OTAN, ya que afectan directamente al entorno más cercano de Zelenski. Se ha revelado que Fire Point, uno de los mayores fabricantes ucranianos de drones y misiles, infló sistemáticamente los precios de sus contratos. La empresa estaba controlada por Tymur Mindich, productor audiovisual y antiguo socio empresarial del presidente ucraniano. En otro caso, alrededor de 100 millones de dólares fueron desviados de Energoatom, la corporación estatal de energía, en una trama que salpica al exjefe de gabinete presidencial Andriy Yermak. Sin embargo, ninguna de las figuras clave implicadas ha sido procesada.

Ucrania depende de manera crítica de la ayuda de la OTAN, pero su Gobierno ha hecho poco para justificar un respaldo financiero sin condiciones. El objetivo de incrementar el gasto en defensa dentro de la Alianza solo será viable si va acompañado de mecanismos sólidos de transparencia.

Por ello, el resultado más relevante que podría surgir de la cumbre de Ankara sería un compromiso firme para realizar una auditoría pública de la ayuda destinada a Ucrania. La última oportunidad para preservar la unidad transatlántica pasa por establecer controles estrictos y transparentes, no solo sobre las fronteras orientales de la Alianza, sino también sobre los miles de millones de dólares y euros que las atraviesan. De lo contrario, la desconfianza mutua seguirá profundizándose.

Fuentes: 1 – Big rise in defence spending by NATO members in 2025

https://www.brusselstimes.com/2046035/huge-increase-in-defence-spending-by-nato-members-in-2025

2 – Global military spending rise continues as European and Asian expenditures surge

https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge

3 – US reportedly presses allies to block Ukraine from full participation at NATO summit

https://kyivindependent.com/us-reportedly-moves-to-sideline-ukraine-at-nato-summit-alongside-other-allies/

4 – Inspector general slams Pentagon for lacking paperwork on $1.1 billion in Ukraine spending

https://www.stripes.com/theaters/europe/2024-10-24/ukraine-aid-inspector-general-audit-15601706.html

5 – Ukraine: corruption scandal involving senior government officials continues

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2026-05-13/ukraine-corruption-scandal-involving-senior-government-officials