¿Sabías que el mismo día que se activó la Cloaca Leire en Ferraz, cuando Sánchez lloraba en Moncloa, la Brunete Pedrete lanzó su manifiesto a favor de la censura a periodistas no adictos?

Como telón de fondo está el ‘zampen‘ oficial; el que echa a paladas Sánchez en el pesebre de La Moncloa para que zampen y engorden los periodistas adictos al régimen.

El 26 de abril de 2024 es una fecha que el sumario del caso Leire ha convertido en el eje cronológico de toda la investigación.

Lo que ocurrió ese día, visto en conjunto, no es una coincidencia. Es una operación con tres frentes simultáneos perfectamente coordinados.

Frente uno: En la sede del PSOE en Ferraz, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se reunían con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del partido, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE, y otros.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional considera esta reunión el «punto de inflexión» de la presunta trama para desestabilizar investigaciones judiciales contra el entorno del presidente. A partir de ese día se documentan hasta 22 reuniones adicionales en Ferraz y otras 17 en lugares no especificados.

Frente dos: Pedro Sánchez estaba en pleno retiro emocional en La Moncloa. Cinco días de «reflexión» tras su carta a la ciudadanía del 24 de abril, cuando anunció que se planteaba dimitir por las investigaciones sobre Begoña Gómez. El presidente suspendió su agenda pública y se presentó como víctima de un acoso judicial y mediático sin precedentes. Mientras la maquinaria del partido organizaba la respuesta en Ferraz, él interpretaba el papel del marido enamorado y perseguido para la galería.

Frente tres: Los días 26 y 27 de abril, exactamente en esas mismas fechas, se lanzaba el manifiesto que los medios críticos bautizaron como el de la Brunete Pedrete. El texto defendía a Sánchez y a Begoña, denunciaba una supuesta campaña coordinada de la «ultraderecha mediática y judicial» y llamaba a movilizarse contra el «fango». Entre los firmantes: Silvia Intxaurrondo, Rosa Villacastín, Maruja Torres, Jesús Maraña, Ana Pardo de Vera, Iñaki Gabilondo y muchos otros.

Tres frentes. El mismo día. Coordinación o coincidencia que desafía la probabilidad estadística.

Alfonso Rojo: «La Virgen, la Guardia Civil y el pienso de los periodistas adictos al régimen» https://t.co/Fpf4004OGf — Periodista Digital (@periodistadigit) June 4, 2026

Lo que el manifiesto pedía en realidad

El texto firmado por la Brunete Pedrete se presentó como una defensa de la democracia frente al «golpismo mediático y judicial». En la práctica, sus implicaciones eran más concretas: deslegitimar a los medios que informaban sobre la corrupción en el entorno del Gobierno y señalar a los jueces que investigaban a su círculo como actores políticos al servicio de la derecha.

En el momento en que se lanzó ese manifiesto, la UCO ya llevaba meses trabajando en las investigaciones que el propio manifiesto intentaba desacreditar. Los informes policiales que después confirmarían buena parte de lo que los «medios del fango» publicaban ya estaban en elaboración. Los firmantes del manifiesto no rectificaron cuando esos informes salieron a la luz. La mayoría sigue sin hacerlo.

La función del manifiesto no era informar.

Era blindar narrativamente al Gobierno en el momento preciso en que la cloaca se organizaba en Ferraz para hacer exactamente lo que el manifiesto decía que no existía.

Está claro quién está detrás del trampantojo 🕵️📝🦻👀🦴🤬

La Brunete mediática política económica y judicial y policial https://t.co/poRg7sXoys — Rosa Jiménez Martínez (@RosaJim20455762) June 6, 2026

Los periodistas que aparecen en las notas de Leire

Las agendas de Leire Díez no son solo un mapa político. Son también un mapa mediático. Entre las anotaciones que han trascendido del sumario aparecen referencias a la línea editorial de Prisa, menciones a redacciones concretas y contactos con periodistas del ecosistema afín al Gobierno.

Miguel González, periodista de El País, aparece mencionado en las notas de Leire según informaciones publicadas sobre el contenido del sumario. El medio de Rosa Villacastín también aparece referenciado en sus agendas. No como receptores pasivos de información sino como parte del ecosistema que la fontanera gestionaba activamente.

La dimensión mediática de la operación es inseparable de la dimensión política y judicial.

Presionar sobre jueces y fiscales, corromper a guardias civiles y controlar el relato en los medios afines eran tres patas del mismo proyecto. Leire era el punto de conexión entre todas ellas.

Risto Mejide se definió a sí mismo. Nunca ha pedido disculpas a @KettyGarat pic.twitter.com/Ly3IWFGwXT — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) June 6, 2026

La estructura y su financiación

El sumario documenta con precisión el andamiaje económico de la operación. Leire Díez recibía aproximadamente 4.000 euros mensuales sufragados con fondos del PSOE, encubiertos a través de una consultora vinculada al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver. El total rastreado supera los 170.000 euros.

La UCO documenta al menos 22 reuniones entre Cerdán y Díez en las instalaciones del PSOE y otras 17 en lugares no especificados. Cerdán habría puesto «a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido» para financiar operaciones destinadas a desestabilizar causas judiciales sensibles para el entorno de Sánchez.

Eso no es una militante entusiasta que se excedió. Es una organización con estructura, financiación, reuniones periódicas y objetivos definidos.

Ahora entendemos porque Rosa alias ,Charo villacastin dice semejantes chocheces!! Rosita rosita te hemos pillado!! 😏😂🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zhUviWRtPX — Campanilla 🃏👹🧜 (@Campani1710) June 4, 2026

Marlaska y la contradicción que no tiene respuesta

El Ministerio del Interior añade su propia capa al escándalo. Tras días negando cualquier contacto, el Gobierno admitió finalmente tres reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez. La secuencia: negar primero, admitir cuando los documentos lo hacen insostenible.

En las agendas de la fontanera aparece la anotación: «Marlaska y el SE están pillados por la UCO». No es una opinión personal. Es el registro de una situación que Leire conocía y que sugiere que la red manejaba información sobre vulnerabilidades de los propios dirigentes del Ministerio que supervisaba a los investigadores que la investigaban a ella.

El triángulo que define el momento político español

La coincidencia del 26 de abril de 2024 define la naturaleza del Gobierno de Sánchez con una claridad que ningún análisis político puede superar.

Un presidente que llora en público presentándose como víctima mientras su aparato organiza en la sede del partido la presión sobre jueces y fiscales. Una red mediática que lanza simultáneamente un manifiesto para deslegitimar exactamente las investigaciones que la UCO estaba realizando. Y una fontanera cuyas agendas mencionan a periodistas concretos, medios específicos y reuniones con las iniciales del presidente.

La Brunete Pedrete firmó el manifiesto. La cloaca se reunió en Ferraz. Sánchez lloró en La Moncloa.

Tres actos del mismo espectáculo. El mismo día.