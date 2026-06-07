El sanchista Cintora arremete contra el ‘indignado’ Ferreras, mientras LaSexta se distancia de la ‘Brunete Pedrete’

Las ratas son siempre las primeras que saltan del barco, cuando se inicia el naufragio.

La Brunete Pedrete es el término con que los medios críticos han bautizado al equivalente progresista de la llamada Brunete Mediática de la derecha: una red de periodistas, presentadores, analistas y tertulianos que ha actuado durante una década como correa de transmisión del relato de Ferraz y La Moncloa, minimizando los escándalos del Gobierno Sánchez, desacreditando a quienes los investigaban y convirtiendo en conspiración cualquier información incómoda para el ejecutivo.

El término no es una exageración.

Es la descripción funcional de algo que en la historia reciente de la democracia española no tiene precedente en escala ni en sofisticación.

Bienvenido al club, Antonio… la leche ha tenido que ser de espanto, porque el caballo sanchista en el que llevabas 8 años subido, era muy alto https://t.co/S8cJAp6GY5 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 7, 2026

Ningún presidente español, ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy, ha contado con un apoyo mediático e institucional tan amplio, tan coordinado y tan dispuesto a cruzar líneas como el que ha disfrutado Pedro Sánchez. El ecosistema sanchista incluye:

RTVE con más de 1.000 millones de euros anuales del contribuyente, convertida en plataforma de propaganda bajo la presidencia de José Pablo López, designado a dedo por el Gobierno tras fracasar el proceso de selección por concurso. Los enchufados colocados en la corporación pública abarcan desde la dirección hasta los informativos: una plantilla ideológicamente alineada que trata los escándalos del PSOE con una benevolencia que contrasta brutalmente con el tratamiento a la oposición.

LaSexta, que durante años fue el canal más explícitamente comprometido con el relato sanchista, con sus tertulianos de cabecera convirtiendo cada escándalo judicial en una conspiración de la derecha.

Medios digitales como Infolibre, El Plural, Público o Ctxt, financiados en parte con publicidad institucional distribuida con criterios políticos que el propio Gobierno ha admitido parcialmente.

Periodistas y presentadores con nombre propio, Silvia Intxaurrondo en TVE, Jesús Cintora, Javier Ruiz, Ana Pardo de Vera, Rosa Villacastín, Iñaki Gabilondo, Maruja Torres, que firmaron el manifiesto del 26 de abril de 2024 exigiendo medidas contra jueces y contra los medios críticos con el Gobierno, exactamente el mismo día en que la cloaca se organizaba en Ferraz.

Y como ha revelado el sumario del caso Leire, la fontanera del PSOE tenía en su agenda referencias a periodistas concretos y a la línea editorial de Prisa, lo que sugiere que la coordinación entre la operación política y el ecosistema mediático afín no era espontánea sino gestionada.

El pienso que Sánchez distribuye entre los adictos

El Gobierno de Sánchez ha utilizado con una generosidad sin precedente el instrumento de la publicidad institucional para premiar a los medios amigos y castigar a los críticos. Los contratos publicitarios del Estado, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y las empresas públicas se han convertido en un sistema de incentivos que cualquier editor entiende perfectamente: quien apoya al Gobierno recibe pienso, quien lo critica lo pierde.

A eso se añaden los nombramientos en medios públicos regionales, los cargos en fundaciones vinculadas al partido, las invitaciones a eventos exclusivos y el acceso privilegiado a fuentes gubernamentales que se niega sistemáticamente a los periodistas no alineados.

El resultado es un ecosistema mediático donde la autocensura funciona sin necesidad de órdenes explícitas. Los editores y directores saben perfectamente qué líneas no deben cruzarse si quieren mantener sus subvenciones, sus contratos y su acceso.

El giro de LaSexta: llamativo, tardío y feroz

En ese contexto, el giro editorial de LaSexta en los últimos meses resulta especialmente significativo. Antonio García Ferreras ha adoptado un tono notablemente más crítico con la corrupción del PSOE, impulsando la cobertura de los casos judiciales que afectan al entorno presidencial con una intensidad que su cadena nunca había aplicado antes a estos asuntos.

La frase que ha repetido, «decencia antes que audiencia», es un golpe directo a TVE y a sus propios excompañeros de ecosistema. La crítica implícita es obvia: mientras Intxaurrondo y los informativos de la cadena pública hacen malabarismos argumentales para suavizar los escándalos del PSOE, LaSexta dice que investiga «sea quien sea el protagonista».

Es un giro tardío. LaSexta pasó años minimizando exactamente los mismos escándalos que ahora cubre con intensidad. Pero es también un giro real, y eso ha desatado la furia de la Brunete Pedrete.

Jesús Cintora ha atacado a Ferreras acusándole de repartir «carnés de decencia» y de oportunismo. Es el ataque típico de quien ve que la trinchera se mueve: si LaSexta se desplaza hacia una cobertura más equilibrada, el ecosistema sanchista pierde uno de sus puntales más visibles y la narrativa del lawfare y la conspiración mediática se vuelve más difícil de sostener.

La respuesta de la Brunete Pedrete a cualquier periodista o medio que se desmarque es siempre la misma: acusar de traición, de intereses ocultos, de haberse vendido a la derecha. Es el mecanismo de control interno de cualquier ecosistema ideológico cerrado.

Lo que el debate revela

La guerra entre Ferreras y Cintora es pequeña comparada con lo que representa. El debate de fondo es si el periodismo español es capaz de funcionar con independencia cuando el poder político lleva años cultivando sistemáticamente una red de dependencias económicas, ideológicas y personales diseñada para hacer esa independencia lo más costosa posible.

Sánchez ha construido el aparato de apoyo mediático más sofisticado de la democracia española. Lo ha financiado con dinero público, lo ha coordinado con personal del partido y lo ha utilizado para desacreditar a jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas que investigaban su entorno.

El giro de LaSexta es una grieta en ese aparato. Pequeña, tardía y probablemente interesada. Pero es una grieta.

Y los ecosistemas cerrados, cuando empiezan a agrietarse, rara vez lo hacen a medias.