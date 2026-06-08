La agenda de Leire Díez, Pedro Sánchez y el pacto encubierto con el que transformó ‘El País’ en un pasquín a su servicio

Una agenda con letra apretada y una frase contundente —«La línea editorial de Prisa la marca PS»— han reavivado un debate incómodo sobre la ética y la credibilidad informativa en España. Los apuntes de Leire, conocida por su labor en el PSOE en Ferraz, sugieren algo más que simples intercambios políticos: apuntan a un acuerdo directo entre Pedro Sánchez y el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, con el objetivo de alinear la línea editorial del grupo a los intereses del Gobierno. Esto fue revelado recientemente en un reportaje de Libertad Digital que analiza dicha agenda y sus anotaciones.

Lejos de ser una mera anécdota, estos documentos coinciden con las declaraciones previas de profesionales que han trabajado en medios del grupo. Se genera así un relato que combina despachos de Moncloa, llamadas nocturnas, presiones a redacciones y una lucha subyacente: quién tiene realmente el control sobre la conversación pública y dónde se traza la línea entre influencia política legítima y desinformación.

La agenda de Leire: pactos, notas y la influencia de Prisa

La conocida como “agenda de Leire” recoge, según los documentos publicados, anotaciones sobre posibles pactos para “vender” o controlar a Prisa, así como las intenciones del Gobierno hacia el grupo mediático y sus principales cabeceras. En esos apuntes se detalla la comunicación con Joseph Oughourlian, resumiéndose crípticamente en esa frase: «La línea editorial de Prisa la marca PS», donde “PS” hace referencia a Pedro Sánchez como figura central en este entramado.

Entre las notas, la fontanera del PSOE habría registrado posibles acuerdos para guiar la política de contenidos del grupo, movimientos relacionados con la propiedad y estructura de Prisa y objetivos del Ejecutivo para crear un entorno mediático favorable.

La formulación misma de estas notas sugiere una aceptación tácita de que el Gobierno podría influir en decisiones editoriales dentro de un grupo que alberga cabeceras tan significativas como El País o la SER. El dilema va más allá del ámbito político; se trata también de una cuestión de ética periodística. Si un Gobierno puede dictar líneas editoriales en medios que se consideran independientes, esto erosiona la credibilidad informativa y abre las puertas a una desconfianza persistente hacia cualquier relato noticioso relacionado con el poder.

En este marco, no es casual que el reportaje que expone esas anotaciones enfatice que no son meros rumores, sino apuntes manuscritos provenientes de una figura clave en el entramado político socialista. La naturaleza interna de estas notas aumenta su relevancia informativa, más allá del enfoque partidista que se les quiera dar.

Yo viví esto que anota Leire en su libreta en 2018. La toma de control de «P.S.» de El País. La defenestración de Caño y la llegada de un equipo que lo primero que hizo fue mandar a entrevistar a Carmen Calvo y publicar artículos elogiosos sobre la moción de censura y el proyecto… pic.twitter.com/gGRhrI7I36 — David Alandete (@alandete) June 6, 2026

El día que se activó la “Cloaca Leire”: censura y manifiestos

El entorno político en el cual se elaboró esta agenda también sirve como telón para otro episodio rescatado por varios analistas recientemente: aquel día en que se activó lo que se ha denominado “Cloaca Leire” en Ferraz, justo cuando Pedro Sánchez atravesaba uno de sus momentos más delicados en Moncloa. Ese día, según reconstrucciones publicadas, tuvieron lugar tres movimientos significativos:

La puesta en marcha de una red de presión política y mediática asociada a la estructura socialista, conocida internamente como “Cloaca Leire”. Las lágrimas derramadas por Sánchez en Moncloa, mientras lidiaba con tensiones internas bajo intensa presión política. La difusión de un manifiesto por parte del grupo denominado “Brunete Pedrete”, compuesto por periodistas y analistas afines, defendiendo abiertamente acciones censuradoras contra aquellos considerados “no adictos” al proyecto gubernamental.

Este manifiesto a favor de limitar las voces críticas fue visto como un claro indicativo del clima donde tanto la censura blanda como las presiones indirectas hacia las redacciones empezaban a normalizarse. No se trataba únicamente de vetos aislados o negación de entrevistas; era sobre crear un entorno donde voces disonantes quedaran excluidas mientras se favorecía a perfiles alineados con el poder.

Este entrelazamiento entre presiones políticas y manifiestos mediáticos plantea dudas sobre hasta qué punto se puede distinguir entre crítica ideológica legítima y los intentos por controlar qué se publica y quién tiene derecho a hacerlo en los espacios centrales del debate público.

Las llamadas a ‘El País’: coordinar coberturas, dictar enfoques

El relato toma forma adicional gracias al testimonio de David Alandete, corresponsal para medios como ABC, COPE y Telemadrid en Washington D.C., además exdirector adjunto de El País. En una reciente entrevista, recordó cómo desde Ferraz existía una solicitud sistemática para conocer los enfoques sobre las noticias relacionadas con el secretario general del PSOE.

Según Alandete, «P.S.» —las iniciales que usa para referirse presuntamente a Pedro Sánchez— empleó a sus jefas comunicativas para dictar y controlar información en El País. Uno de los episodios más destacados menciona cómo «Una llamaba pidiendo coordinar coberturas y titulares sobre el secretario general del PSOE». Estas llamadas no solo buscaban aclarar datos o brindar versiones oficiales; pretendían: ajustar titulares, coordinar enfoques y asegurar una cobertura favorable o al menos neutral.

Este testimonio refuerza la noción acerca de una estrategia sistemática para controlar el relato mediático, donde las fronteras entre gabinete de prensa y dirección editorial parecen diluirse. Cuando los poderes políticos sienten que pueden solicitar “coordinación” en titulares, estamos ante un fenómeno donde la desinformación deja atrás su percepción como simples bulos para tocar las grandes redacciones.

La ética y la credibilidad de El País, al caño

Es evidente la paradoja presente: mientras instituciones y medios lanzan campañas contra bulos mediante iniciativas de verificación, surgen indicios claros acerca del intento gubernamental por dirigir cómo son cubiertos los grandes grupos mediáticos. Esta tensión repercute directamente sobre la credibilidad atribuida a los fact-checkers vinculados a medios destacados, la percepción pública sobre la independencia real dentro de las redacciones y el terreno fértil donde florece la desinformación; cualquier noticia relacionada con el Gobierno es susceptible a ser considerada “cocinada”.

Cuando se confirma que “la línea editorial está marcada por PS” -algo que sabíamos pero no había la prueba-, cualquier esfuerzo verificativo proveniente del mismo ecosistema informativo queda bajo sospecha. Si las redacciones están condicionadas por llamadas desde Moncloa o apuntes hechos por asesores, ahora todo encaja: los titulares que responden realmente a criterios políticos, piezas que «desmienten bulos» esparciendo bulos y ataques recalcitrantes contra casualmente, los mismos «enemigos» de Pedro Sánchez.

En este escenario, la ética informativa trasciende lo interno dentro del ámbito periodístico; se convierte en una cuestión democrática esencial. La presión ejercida desde Ferraz, los manifiestos promoviendo censura contra periodistas críticos y las solicitudes para “coordinar coberturas” reflejan un patrón claro: intentos visibles por transformar el ecosistema mediático en una extensión directa del gabinete comunicacional.