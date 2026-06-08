¡García Castellón contra Leire! ¡Nos explica por qué!

Este lunes 8 de junio de 2026 es de resaca de visita del papa en España -que aún seguirá hoy y mañana- con todo lo que eso significa.

Y además, forma parte de un proceso en el que estamos inmersos, de juicio a todo lo que rodea a Pedro Sánchez: su familia, sus compañeros, su partido, etc.

Es por ello que esperamos que, como asegura Jiménez Losantos, el papa no haya venido a España para salvar a Sánchez, y que en cuanto el Santo Padre ponga pies en polvorosa, aquí en nuestro país sigamos a nuestras cosas de juzgar a los mangantes.

Tenemos un programa de ‘La Retaguardia’ repleto de nombres tremendos, como el de Eric Frattini, periodista que conoce todos los secretos de la visita del papa, y al juez ya retirado Manuel García Castellón, para analizar con él todo el caso cloaquero apestoso del PSOE.