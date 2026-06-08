El periodista más palanganero de Sánchez pone a caer de un burro a la indepe Nogueras por ser una «hipócrita» con el papa

El bochorno del día este 8 de junio, agárrense, entrelaza papa León XIV, independentismo catalán y tertulia televisiva

Y es que desde bien pronto, con motivo de la visita del papa Prevost al Congreso, pudimos observar cómo la independentista y portavoz de Junts, Míriam Nogueras, hacía el ridículo a lo bestia con el pontífice.

Le enganchó la mano y allí le retuvo contándole milongas independentistas durante más tiempo de lo habitual para este protocolo de saludo. Que si ella es catalana como Gaudí y otras idioteces del estilo.

Llevado el asunto a las tertulias televisivas, solo podía mejorar la cosa.

Y así pasó en ‘Al Rojo Vivo’ de laSexta, donde el periodista Carlos Cué estalla contra lo que él califica como una incoherencia monumental: presentarse ante el pontífice como defensores de la causa humanitaria mientras se comparte mesa con un partido que, según él, sostiene un “discurso antimigración salvaje”. Para Cué, esto resulta “muy difícil de aguantar” por «pura hipocresía».

Nos parece fantástica esa crítica, todo sea dicho, a la mamarracha catalana. Pero lo mejor de todo es que viene de otro tipejo que tal baila: se trata del palanganero número uno de Pedro Sánchez, de los que llevan la batuta de director de orquesta junto a Esther Palomera, María Llapart y alguno que otro más de periodistas listillos del Congreso. Ellos son, por ejemplo, los que han empujado para censurar y expulsar a reporteros de verdad como Bertrand Ndongo y Vito Quiles.

Nogueras, Sánchez y la hipocresía selectiva

El contexto aquí es fundamental. Nogueras representa a un partido que ha convertido la presión al Gobierno en una táctica habitual, pero que al mismo tiempo necesita mantener vivo el relato de “pureza” frente a los dos grandes partidos nacionales.

Sin embargo, la visita al papa y la reacción airada de Cué han dejado al descubierto una fragilidad: Junts compite en el terreno simbólico, pero su discurso sobre migración se ve afectado cuando entra en juego la lucha por el voto más identitario.

Resulta irónico que esta lección sobre coherencia provenga de un periodista que todo el mundo sabe que es de la chupi pandi de “palanganeros” mediáticos de Sánchez, siempre listos para justificar sus cambios. Que él hable de hipocresía es entrañable.