Asís Timermans augura el final de Sánchez: «Llegará el suplicatorio»

Asís Timermans es un jurista, profesor universitario y analista político y económico español. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido la abogacía y ha impartido docencia universitaria. También ha sido profesor de Historia de las Instituciones Financieras en la Universidad Rey Juan Carlos.
A lo largo de su trayectoria ha colaborado como articulista y comentarista en medios como Libertad Digital, esRadio y otros espacios de análisis político y económico. Sus escritos suelen centrarse en cuestiones de economía, instituciones, liberalismo, política nacional y actualidad española.
Además de su actividad académica y periodística, Timermans participa con frecuencia en debates y programas de opinión, donde analiza la situación política y económica de España desde una perspectiva liberal.
Este martes 9 de junio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de Hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital, para hacer un repaso de la actualidad política del momento.
“No creo en el determinismo histórico pero españa tiene arreglo si conseguimos que los españoles vuelvan a amar su patria”
“Estamos en la basura pero las cosas van a ir a peor, todavía va a pasar mucho más y será cuando se produzca esa catarsis”
“Una de cada cinco personas no le importa que gobierne un tipo que ha vivido de la prostitución”
“Sánchez se comporta como el capo de una banda de criminales”
“Tengo esperanza con carácter inmediato que un tribunal se atreverá a condenar al hermano del presidente”
“Vamos a llegar a un conflicto, llegaremos a un momento en el que se pida el suplicatorio”
“Sánchez no va a dimitir por estar imputado”
“Esta banda de descerebrados estaba cobrando mucho”
“Sánchez se comporta como si fuera intocable”
“Sánchez tiene un plan y no está dispuesto a caer”
“Todavía no hemos visto al peor Sánchez”
“Estamos dirigidos por una banda de delincuentes”
“La visita del Papa ha servido para darle a Sánchez unos días de respiro”
“Sánchez no se imaginaba que el protagonista de estos días fuera un pueblo que ha reaccionado y se ha comportado de una manera increíble”
“España tiene remedio”