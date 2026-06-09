Asís Timermans augura el final de Sánchez: «Llegará el suplicatorio»

Asís Timermans es un jurista, profesor universitario y analista político y económico español. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido la abogacía y ha impartido docencia universitaria. También ha sido profesor de Historia de las Instituciones Financieras en la Universidad Rey Juan Carlos.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado como articulista y comentarista en medios como Libertad Digital, esRadio y otros espacios de análisis político y económico. Sus escritos suelen centrarse en cuestiones de economía, instituciones, liberalismo, política nacional y actualidad española.

Además de su actividad académica y periodística, Timermans participa con frecuencia en debates y programas de opinión, donde analiza la situación política y económica de España desde una perspectiva liberal.

Este martes 9 de junio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de Hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital, para hacer un repaso de la actualidad política del momento.