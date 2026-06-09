'LA RETAGUARDIA'

¡Pedraz directo a la ilegalización del PSOE!

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Nacho Abad acongoja a P. S. con lo que puede soltar Leire Díez de las cloacas socialistas

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En ‘La Retaguardia’ de este 9 de junio de 2026 vivimos aún de resaca papal… la visita del Santo Padre a Madrid parece haber corrido un tupido velo a los escándalos políticos y sobre todo, judiciales, de España.

Pero no se preocupen que en cuanto Prevost salga por la puerta nos ponemos manos a la obra con los Leires, Koldos, Aldamas, Begoñas y hermanos de quién sea.

Entretanto, nos centramos en la maravilla del juez Pedraz, que anda detrás de todo lo que se mueva en el Partido Socialista y cita como investigada a su presidenta y exministra, Cristina Narbona. Y es que todo aquel que tuvo algún tipo de relación con la fontanera Leire Díez está hoy bajo la lupa de la Justicia.

Una edición de ‘La Retaguardia’ muy rica de la mano de Mario Garcés y Ángeles Ribes.

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