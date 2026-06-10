¡Sánchez entregó a Leire las llaves de España para su actividad criminal!

En ‘La Retaguardia’ de este miércoles 10 de junio mucho por analizar ya sin papa por Madrid y con el asunto de las cloacas del PSOE de nuevo en primera línea de fuego.

Y nos centramos como no podía ser de otra manera en Leire Díez, la fontanera del PSOE, que se paseó por platós hace meses intentando hacernos creer que ella era solo una periodista haciendo no se qué investigación -nadie le dio crédito- pero ahora las informaciones demuestran que estaba más metida en el ajo incluso de lo que se creía.

Los informes de la UCO y los mensajes filtrados, dejan bien claro que la fontanera trabajaba y a pleno rendimiento como cloaquera mayor de los socialistas, con acceso en diferentes estamentos brutalmente importantes del Estado; jueces, fiscales, diputados, empresarios, etc. Un bochorno por el que pagará y pagarán.

En ‘La Retaguardia’ de hoy vamos con José Ramón Riera, Eduardo García Serrano y Sergio Fidalgo.