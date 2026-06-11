David Jiménez-Blanco: «Los españoles tenemos un 20% de sangre judía en las venas»

David Jiménez-Blanco, ampliamente reconocido en el ámbito financiero como presidente de la Bolsa de Madrid y vicepresidente de BME (Bolsas y Mercados Españoles), demuestra que el rigor analítico de la banca de inversión no está reñido con la pasión por las humanidades.

Con una destacada trayectoria en la alta dirección de entidades globales, Jiménez-Blanco ha sorprendido al ámbito cultural con su faceta como ensayista e historiador. Su dedicación al estudio del pasado medieval y las dinámicas socioculturales que moldearon la península ibérica se materializa en su obra Conversos (Editorial Almuzara), un exhaustivo relato que explora los orígenes, dilemas y el legado de los judíos que adoptaron el cristianismo en España a partir del siglo XIV.

El núcleo de su libro toma como hilo conductor la fascinante y transformadora transición de Salomón Leví, el judío más influyente de la corte castellana, quien pasó de ser el gran rabino de Burgos a convertirse en Pablo de Santa María, un influyente obispo, consejero real y asesor papal. A través de este viaje biográfico y de crónicas de la época, Jiménez-Blanco profundiza en las consecuencias de los pogromos de 1391 y los procesos de asimilación forzada o voluntaria que originaron una masiva «transfusión colectiva de sangre» en la sociedad española. Lejos de la historiografía convencional, el autor se acompaña en sus reflexiones de su amigo Samuel Bengio —descendiente de la diáspora hebrea— para entrelazar crónicas del pasado con análisis modernos de ADN, demostrando cómo la huella de los cristianos nuevos impregnó profundamente la mística, la literatura del Siglo de Oro y la propia identidad del país.

En su paso por el programa de entrevistas Tiempo de Hablar, conducido por el periodista Alfonso Rojo en Periodista Digital, Jiménez-Blanco desglosa las tesis de su investigación bajo una mirada lúcida y contemporánea.

Durante el diálogo con Rojo, el financiero destaca que la historia de España no se puede comprender de forma maniquea, entre «buenos y malos», sino entendiendo la enorme presión que sufrieron miles de personas para integrarse y sobrevivir.

Ambos comunicadores analizan cómo esa forzosa amalgama cultural influyó en la eclosión del Imperio español y de qué manera la herencia judía sigue latiendo de manera inconsciente en la España actual, ofreciendo un espacio de reflexión donde la economía, la supervivencia y el origen de nuestra cultura se dan la mano de forma brillante.