¡La imputación de Pedro Sánchez acercaría la legislatura a su fin!

El cerco se estrecha sobre Pedro Sánchez.

El tiempo se le acaba. Todas las agujas señalan al presidente del Gobierno. ¿Acabará en el banquillo? ¿Terminará imputado? ¿Será su final?

Todo parece indicar que si el socialista, en una operación cada vez más plausible, terminara imputado por algún juez en alguna de las causas que le rodean, sería el inequívoco final de su mandato.

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 11 vamos con asuntos muy jurídicos con la aportación de uno de nuestros mejores especialistas en Periodista Digital, el abogado Juanma Cepeda.