'LA RETAGUARDIA'

¡Zapatero, obligado a demostrar que sus joyas de 1,3 millones no son robadas!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo

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Jesús Cintora, Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Xabier Fortes.

La millonaria tasación de las joyas de Zapatero deja en ridículo a Intxaurrondo, Ruiz, Cintora y Fortes por difundir que no valían más de 50.000 euros

El foco del magistrado de la Audiencia Nacional en el caso de Zapatero no se centra en un delito de robo tradicional de as joyas, sino en la imposibilidad de acreditar el origen de los fondos o de las piezas.

La justicia investiga si estos bienes de lujo constituyen donaciones no declaradas, cohecho, blanqueo de capitales o regalos institucionales que no cumplieron las normativas aduaneras ni de patrimonio del Estado.

De modo que el caso es que Zapatero está en una situación terrible para él, y ahora tendrá que demostrar todo lo que le piden para ser declarado inocente. Ya les adelantamos que lo tiene en chino…

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 12 de junio vamos con todo esto y mucho más, de la mano de los mejores analistas.

Recordamos en este punto que Antonio Naranjo explica en El Debate que:

«El jefe de gabinete de Zapatero, que al menos hasta hace poco era su primo y fue contratado en cualquier caso a dedo y pagado con dinero público, custodiaba en su despacho, también sufragado por el contribuyente, la ya célebre caja fuerte en la que el expresidente guardaba un botín de joyas de incierto origen cuyo valor los especialistas han tasado provisionalmente en hasta cuatro millones de euros, según la documentación a la que ha accedido El Debate».

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