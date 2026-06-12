De ‘Pedro the handsome’ a ‘Tricky Peter’: así relata ‘The Telegraph’ las cloacas del PSOE que hunden al marido de Begoña

La imagen de Pedro Sánchez como un socialdemócrata elegante, viajero incansable y embajador del progresismo europeo comienza a desmoronarse fuera de nuestras fronteras. En Reino Unido, uno de los medios más influyentes ha pasado de llamarle Pedro the handsome a rebautizarlo, con cierta ironía, como Tricky Peter, el “pícaro” envuelto en escándalos y sospechas.

El último artículo de The Telegraph sobre el presidente español funciona como un diagnóstico sobre cómo la prensa internacional empieza a percibir lo que se conoce como el “régimen sanchista”: un entorno de corrupción, tráfico de influencias y maniobras políticas que ya no se limita al debate interno, sino que salta al escenario global.

El reportaje británico, firmado por el corresponsal Memphis Barker, comienza con una frase contundente que refleja el asombro que provoca este caso en Londres: “Que tu esposa, tu hermano y tu mentor político comparezcan todos en el tribunal para responder a acusaciones de corrupción —en cuestión de pocas semanas— no es una gran imagen”.

El texto desglosa uno a uno los frentes legales que acosan a Sánchez, especialmente los más cercanos a su núcleo íntimo: la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, por presunto tráfico de influencias y otros cuatro delitos; el caso de su hermanísimo David Sánchez, sobre el enchufe en la Diputación de Badajoz las dudas acerca de su situación fiscal y la inminente comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, descrito como el “mentor político” de Sánchez, por actividades de intermediación remunerada.

The Telegraph no señala directamente al presidente como culpable de ningún delito específico, y lo aclara: “No hay ninguna pistola humeante que implique directamente al señor Sánchez”. Sin embargo, añade que esto es solo el último episodio en “una montaña de sordidez” que rodea su figura y su entorno.

De la regeneración prometida al “hedor de La Moncloa”

Ocho años después de acceder a La Moncloa con un discurso centrado en la regeneración y la “limpieza democrática”, la narrativa que se impone fuera es casi opuesta.

El medio británico recuerda cómo Sánchez construyó su llegada al poder prometiendo erradicar la corrupción del PP y abrir una nueva etapa institucional.

Hoy, las cosas lucen bastante diferentes con su esposa bajo investigación, su hermano señalado por su puesto público y sus ventajas fiscales, su “mentor” —Zapatero— obligado a aclarar sus gestiones ante un juez y sus exministros y altos cargos cercanos como José Luis Ábalos o Santos Cerdán implicados en tramas relacionadas con comisiones y contratos.

Este cúmulo lleva al periódico británico a una frase que ha circulado rápidamente en redes sociales: “Se necesitará bastante limpieza ahora para eliminar el hedor de La Moncloa”.

No se trata solo de un titular opositor; es la irónica conclusión extraída por uno de los diarios más reconocidos del Reino Unido sobre la situación actual en la política española.

La fontanera, los jueces y la “cadena de favores”

Uno de los aspectos que más llama la atención en The Telegraph es el caso conocido como el de la fontanera –the plumber en inglés- Leire Díez.

El juez encargado del caso sostiene que habría existido una operación destinada a desactivar o desacreditar investigaciones policiales y judiciales que afectaban al partido gobernante o a personas cercanas al presidente.

Aunque no se menciona a Sánchez como autor directo de esta maniobra, lo descrito revela un ecosistema donde se busca influir en investigaciones policiales, se estudia cómo erosionar causas judiciales incómodas y se establece una red protectora alrededor del núcleo del poder para proteger al presidente del Gobierno de los escándalos que comenzaban a aflorar.

La figura de la fontanera se convierte así en un símbolo.

El mensaje que llega desde fuera es claro: el “sanchismo” no es solo una serie de errores aislados; se trata más bien de una “cadena” donde cada elemento —esposa, hermano, mentor, exministros, asesores— desempeña un papel crucial en la conservación del poder.

El relato de que Sánchez no sabía nada, ya no cuela ni en el ámbito internacional.

De “Teflón” a “Tricky Peter”: el desgaste internacional

Esta no es la primera vez que The Telegraph centra sus críticas en Sánchez. En artículos previos ya lo había descrito como un presidente “teflón”, alguien al que los escándalos no parecían afectar pese a estar rodeado por casos relacionados con prostitutas, actrices porno, comisiones, enchufes y un portero de discoteca que conforman la parte morbosa del llamado caso Koldo.

Esa etiqueta asociada a un dirigente resistente ahora cambia: Sánchez se presenta como un líder cada vez más cuestionado. Sus detractores ya no lo ven como “Pedro the handsome”, sino como “Tricky Peter”, un político astuto pero atrapado en una telaraña corrupta que él mismo ayudó a tejer.

Por otro lado, otro análisis del mismo diario ha resaltado la “ridícula hostilidad” del Gobierno hacia Israel, así como su uso del conflicto en Gaza -y de cualquier crisis- como cortina para desviar miradas hacia los escándalos domésticos relacionados con su mujer, su hermano y varios dirigentes del PSOE.

Esta interpretación refuerza la idea de que parte del periodismo internacional percibe cómo las urgencias internas del presidente contaminan también su política exterior.

El espejo incómodo para el “régimen sanchista”

Mientras tanto en España ha trascendido que hay 61 periodistas que eran «habituales» a las cloacas del PSOE, mientras desde Ferraz y Moncloa intentan tensionar el ambiente desviando el debate con acusaciones sobre “lawfare” y denuncias de conspiraciones contra el marido de Begoña.

Que uno de los diarios más prestigiosos del Reino Unido hable ya sobre una “montaña de sordidez” o sobre el “hedor de La Moncloa” no es únicamente cuestión personal para Sánchez. Es señal inequívoca de que la marca España está también en juego hoy mismo en los juzgados donde comparecen esposa, hermano, mentor y fontanera; así como en las portadas londinenses o parisinas donde se decidirá si el presidente español continúa siendo visto como Pedro the handsome o si se consolida definitivamente como Tricky Peter.