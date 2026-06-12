El portavoz de Aldama advierte a Sánchez: «Aún guarda bastantes ases en la manga»

Ramón Bermejo es periodista y consultor de comunicación, y recientemente ha saltado a la primera línea del foco mediático al asumir la portavocía de Víctor de Aldama.

El empresario clave e investigado en el denominado «caso Mascarillas», al que no le queda mucho para ver hecha realidad su sentencia, contrató a este experto en comunicación para llevarle la representación ante los medios.

En su intervención en el programa Tiempo de Hablar de Periodista Digital, conducido por Alfonso Rojo, Bermejo analizó la compleja situación judicial y mediática que rodea a su cliente. Durante la conversación, se abordó la delicada posición de Aldama, un personaje que ha pasado de actuar en la sombra de los negocios y los contratos públicos a convertirse en el epicentro de un terremoto político y judicial que mantiene en vilo a las instituciones del Estado.

Ante las preguntas de Alfonso Rojo, Bermejo defendió el giro estratégico de Aldama en los tribunales, justificando su voluntad de colaborar con la Justicia como un ejercicio de transparencia y una respuesta ante lo que describieron como presuntas extorsiones previas. El portavoz enfatizó que las revelaciones y la documentación aportadas por el empresario no son más que «la punta del iceberg» de una trama mucho más profunda que abarca concursos públicos y conexiones políticas del más alto nivel. En el plató de Periodista Digital, se desgranó cómo Aldama operaba como conseguidor de contratos desde antes de la pandemia, intentando trazar una línea divisoria entre su actividad lícita como comerciante internacional y los manejos bajo sospecha que ahora se investigan.

Finalmente, el diálogo entre Rojo y Bermejo puso de relieve el peso de la presión mediática en este proceso, en un escenario donde Aldama permanece a la espera de las decisiones y sentencias de la Audiencia Nacional. Bermejo, cuya trayectoria previa incluye desde colaboraciones en medios televisivos nacionales hasta la consultoría institucional, utilizó el altavoz de Tiempo de Hablar para moldear la narrativa pública en torno a su representado. De este modo, la entrevista evidenció que el caso Mascarillas no solo se dirime en los juzgados, sino también en una intensa batalla de comunicación donde cada declaración del portavoz busca redefinir el impacto político y el destino penal del empresario.