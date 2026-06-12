Cuando la violencia cambia de sujeto: Ondarra y el termómetro de la «ultraderecha»

El 12 de junio de 2026, el periodista Marcos Ondarra publica en The Objective un artículo titulado Marcos Ondarra: Alas a la ultraderecha. En este texto, defiende una postura directa: las políticas migratorias descontroladas generan un clima de inseguridad que, al hacerse palpable en las calles, lleva a los ciudadanos a votar por quienes prometen restablecer el orden. Esto es lo que los medios progresistas y la izquierda etiquetan como «ultraderecha».

Desde el inicio, Ondarra centra su análisis en la conexión entre inmigración, delitos violentos, reacciones sociales y el desempeño electoral de la derecha populista. No se limita a discutir cifras; desafía un marco mental: quién decide qué violencias se consideran relevantes, cuáles se silencian y cuáles se destacan en nombre de la convivencia. Para ello, utiliza un ejemplo impactante —el asesinato de una mujer en Belfast perpetrado por un ciudadano sudanés— que se convierte en el eje moral y político de su reflexión.

El autor señala en un pasaje crucial: «Las políticas migratorias descontroladas derivan siempre en inseguridad, y cuando esta llega a las calles los ciudadanos votan por quien promete devolver el orden. Es así de simple, y culpar a la ‘ultraderecha’ es como culpar al termómetro por la fiebre». Con esta frase, resume su idea central: el apoyo a la derecha radical no es la raíz del problema, sino una consecuencia de decisiones políticas pasadas que han sido ignoradas o maquilladas por las élites.

Tronos a las causas, cadalsos a las consecuencias

El núcleo del texto de Ondarra es una crítica dirigida al periodismo “progre” y a los políticos de izquierda. Según él, lo que realmente les indigna no es tanto el acto violento en sí mismo, sino la respuesta ciudadana que provoca. Así lo expresa en uno de los párrafos más reveladores: «El problema para el periodismo progre y los políticos de izquierda es que un sudanés te apuñale y te saque los ojos; lo que realmente les preocupa es que los ciudadanos salgan a protestar. O peor aún, que voten a la ‘ultraderecha’».

El crimen ocurrido en Belfast se presenta como un punto crítico emocional: un ataque brutal descrito sin tapujos que rápidamente queda eclipsado en el debate público por la preocupación ante los disturbios posteriores. Para Ondarra, lo prioritario para las autoridades no sería proteger al ciudadano frente a actos violentos, sino salvaguardar su narrativa ante la protesta. Remata esta lógica con una ironía mordaz: tronos para las causas —políticas migratorias laxas, errores administrativos— y cadalsos para las consecuencias, aquellos que se manifiestan o expresan su indignación mediante su voto.

En este contexto, realiza un repaso a la memoria selectiva del progresismo europeo: «Los que condenan lo ocurrido en Belfast como una explosión de ‘racismo’ minimizaron antes las agresiones sexuales masivas en Alemania en 2015 cometidas por hombres del norte de África y Oriente Próximo; tildaron de ‘islamofobia’ las advertencias sobre las grooming gangs británicas; y relativizaron el aumento de delitos contra la libertad sexual en Occidente, correlacionado con una sobrerrepresentación de extranjeros entre los reclusos». Según Ondarra, el término «racismo» actúa como un apagafuegos discursivo, deslegitimando cualquier debate serio sobre seguridad o fracaso en ciertas políticas migratorias.

Londres responde: más ley del odio, menos autocrítica

Después de las manifestaciones que sacudieron al Reino Unido, el Gobierno liderado por Keir Starmer reaccionó con una propuesta que Ondarra considera representativa de este cambio: mayor regulación del discurso pero no sobre las causas subyacentes de la violencia. Lo sintetiza con claridad en un fragmento digno de ser citado textualmente: «Tras las protestas, el Gobierno británico ha prometido reforzar su legislación contra el odio online. La secretaria estatal para Tecnología, Liz Kendall, ha anunciado un proyecto destinado a obligar a las plataformas digitales a eliminar rápidamente cualquier contenido considerado odioso o incitador a la violencia».

Este análisis resalta dos aspectos clave:

La amplitud discrecional del concepto “odio”, sujeto al criterio gubernamental.

del concepto “odio”, sujeto al criterio gubernamental. El cambio del foco del agresor físico hacia aquellos usuarios enfurecidos o vídeos polémicos.

Ondarra no niega la existencia de mensajes intolerables; sin embargo, cuestiona que después del asesinato violento de un ciudadano, la respuesta política principal se centre más en lo que se dice en Internet que en lo que ha sucedido realmente en la vida cotidiana. Por ello interpreta esta política como un intento por proteger el relato oficial ante el creciente descontento.

Starmer, el orden público y la violencia que sí indigna

En línea con esta estrategia comunicativa, el primer ministro Keir Starmer hizo declaraciones contundentes. Ondarra recoge sus palabras para evidenciar el contraste entre su reacción tibia frente al crimen inicial y su firmeza ante los disturbios posteriores: «El primer ministro británico ha calificado como ‘escandalosos’ y ‘totalmente inaceptables’ los ‘actos violentos’. Pero no se refiere al ataque inicial sino a los disturbios generados posteriormente: ‘Nada puede justificar estos actos ni aquellos quienes los han alentado ya sea online o fuera de ella’».

De este modo, se desplaza el énfasis hacia el mantenimiento del orden público, priorizando así “nuestras comunidades”, una formulación que según Ondarra minimiza la realidad concreta del cuerpo sin vida. La retórica oficial no se dirige al sudanés responsable del apuñalamiento brutal sino al vecino enfurecido que rompe escaparates o organiza protestas.

Racismo, estadísticas y urnas

En su conclusión final, Ondarra conecta pasado y presente para argumentar que este patrón retórico se repite constantemente por toda Europa Occidental. Los medios y partidos políticos actuales condenan con vehemencia lo que denominan “explosiones racistas”, mientras ellos mismos habrían minimizado previamente:

Las agresiones sexuales masivas ocurridas durante las festividades en Colonia en 2015.

en 2015. Los casos relacionados con grooming gangs detectados en ciudades británicas.

El incremento notable de ciertos delitos contra la libertad sexual asociados con una evidente sobrerrepresentación extranjera entre los reclusos.

Este recorrido culmina con una frase contundente que resuena como un estribillo final: «Al final, un sudanés te apuñala y te saca los ojos; pero lo preocupante es que los ciudadanos salgan a protestar. O peor aún, terminen votando a la ‘ultraderecha’».

Con esta cadencia final, Marcos Ondarra no solo denuncia una doble moral sino también advierte sobre un efecto político perverso: cuanto más se intenta deslegitimar esa indignación popular tildándola de racista o extrema derecha, más crece el apoyo hacia aquellos dispuestos a llamar las cosas por su nombre. Y ahí radica sugiere él mismo donde realmente se otorgan alas a esa llamada «ultraderecha».