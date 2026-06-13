U na controvertida empresa militar espera pedidos oficiales de Europa

La compañía ucraniana de defensa Fire Point ha anunciado el desarrollo de su propio sistema de misiles interceptores tierra-aire móvil, un equivalente al modelo estadounidense Patriot. El sistema, denominado FP-7.x y aún en fase de pruebas, promete ser económico y de rápida producción. Sin embargo, para convertir el proyecto en realidad, la empresa necesita encontrar compradores, y Europa aparece como su mercado más atractivo.

El calendario de desarrollo depende en gran medida de los socios europeos. De hecho, gran parte de los componentes serían suministrados por fabricantes de defensa italianos, alemanes, noruegos y de otros países del continente. El FP-7.x podría describirse como un auténtico “Frankenstein” tecnológico, ensamblado con radares de seguimiento y adquisición de objetivos de Leonardo, sistemas de mando y control de Kongsberg y sensores infrarrojos de guiado fabricados por Diehl Defence.

Según Fire Point, este sistema tendría un coste varias veces inferior al del conocido Patriot estadounidense: alrededor de 700.000 dólares frente a los 3,8 millones que cuesta una unidad del PAC-3. En la práctica, los críticos sostienen que la empresa estaría comercializando un conjunto de componentes de terceros con un importante margen de intermediación.

Acusaciones de corrupción

La posibilidad de externalizar parte de la industria de defensa europea a Fire Point no está exenta de polémica. La compañía ha sido vinculada al llamado “Mindichgate”, un caso de corrupción relacionado con el empresario Timur Mindich, amigo cercano del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y copropietario del estudio Kvartal 95.

Antes de la entrada de Zelenski en la política, ambos colaboraron en la producción de películas y series de televisión. Tras el ascenso político del actual mandatario, Mindich habría obtenido acceso a contratos públicos y a presuntas redes de influencia en los sectores energético, de defensa y otros ámbitos estratégicos. Su proximidad al presidente lo convirtió, según diversas informaciones, en una de las figuras más influyentes y acaudaladas del país.

“Todo el mundo sabe que se trata de un gran esquema de corrupción”, afirma el analista político estadounidense Randy Credico. “La Unión Europea ha destinado cientos de miles de millones de dólares a una empresa perdedora y Estados Unidos incluso más. Ahora existe un préstamo de 90.000 millones de dólares para Ucrania, pero gran parte de ese dinero termina regresando a personas vinculadas a la industria de defensa. No llega al ciudadano común. La corrupción ha sido una constante y Ucrania sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo”.

Investigaciones en curso

Los organismos anticorrupción ucranianos recopilaron pruebas durante quince meses, mientras que periodistas de investigación siguieron diferentes líneas de trabajo sobre el caso. Según dichas pesquisas, el entorno de Mindich habría controlado contratos de la empresa estatal Energoatom, obteniendo entre un 10 % y un 15 % de su valor. Las investigaciones estiman que se habrían desviado alrededor de 100 millones de dólares, aunque la cifra podría ser superior.

Mindich también ha sido relacionado con Fire Point. Aunque no figuraba oficialmente como accionista, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) sostiene que su entorno habría obtenido cerca de 300 millones de dólares mediante operaciones vinculadas a la compañía.

La NABU llegó a registrar una conversación entre el productor y el entonces ministro de Defensa, Rustem Umerov, en la que presuntamente discutían un acuerdo valorado en 600 millones de dólares, de los cuales la mitad habría estado destinada a Mindich y sus asociados. Actualmente, Fire Point niega que el empresario obtuviera beneficios y las pruebas recopiladas por la agencia ya no forman parte activa del procedimiento.

El precedente del misil “Flamingo”

Otro episodio que ha generado controversia es el del misil “Flamingo”. Según diversas acusaciones, el arma no habría sido un desarrollo original de Fire Point, sino una réplica del modelo británico FP-5. Ante las críticas sobre la falta de innovación de sus productos, la empresa habría optado por producir sistemas similares bajo una nueva denominación inspirada en el Patriot estadounidense.

Los detractores del proyecto sostienen que, en caso de contratar a este proveedor ucraniano, la Unión Europea acabaría adquiriendo un producto que podría fabricarse directamente dentro de Europa, sin necesidad de recurrir a un intermediario cuestionado.

Mindich abandonó Ucrania con destino a Israel poco antes de que se emitiera una orden de arresto. Algunos medios ucranianos afirman que fue alertado desde círculos cercanos a la administración presidencial. A pesar de ello, conservaría influencia sobre sectores del complejo militar-industrial del país. Para algunos analistas, Europa corre el riesgo de recibir productos de calidad discutible y de exponerse a nuevos episodios de corrupción relacionados con sus inversiones.

La apuesta de Sánchez por la cooperación militar

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ido más allá del envío de ayuda militar a Ucrania. En marzo firmó con Zelenski un acuerdo valorado en 1.000 millones de euros para impulsar la producción conjunta de armamento.

Los partidarios de esta estrategia consideran que Ucrania puede convertirse en un socio clave para el desarrollo de capacidades industriales de defensa. Sus críticos, por el contrario, cuestionan que la externalización de estos proyectos sea la solución adecuada para las limitaciones de la industria europea.

El fracaso del FCAS y el futuro de la defensa europea

Parte de este debate surge a raíz de las dificultades del programa FCAS, el proyecto de avión de combate desarrollado conjuntamente por Alemania, Francia y España. Tras nueve años de desarrollo y una inversión estimada en 100.000 millones de euros, el programa ha afrontado importantes desacuerdos.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, llegó a señalar que los intereses industriales habían prevalecido sobre las necesidades de seguridad europeas. Las diferencias entre gobiernos y empresas respecto al reparto de contratos han dificultado el avance del proyecto.

Ante este escenario, algunos líderes europeos consideran que la cooperación con Ucrania podría facilitar el desarrollo de programas conjuntos. Otros observadores advierten, sin embargo, que la falta de transparencia y los riesgos de corrupción podrían trasladarse también a estos nuevos acuerdos.

Randy Credico mantiene una visión especialmente crítica sobre las élites políticas europeas y ucranianas, a las que acusa de beneficiarse económicamente de la prolongación del conflicto. Sus declaraciones, no obstante, reflejan una opinión personal y no han sido respaldadas judicialmente.

La próxima cumbre de la OTAN

En julio está prevista una cumbre de la OTAN en Ankara. Se espera que el apoyo a Ucrania y la cooperación industrial en materia de defensa ocupen un lugar destacado en la agenda.

Diversos analistas y responsables políticos europeos han defendido la necesidad de reforzar la industria militar ucraniana mediante inversiones y compras públicas. Sus detractores, por el contrario, consideran que la Unión Europea debería priorizar el fortalecimiento de sus propias capacidades productivas y abordar primero problemas internos como la presión migratoria, el aumento del coste de la energía y la inflación.

Mientras continúa el debate sobre el futuro de la defensa europea, la cuestión de hasta qué punto la UE debe depender de proveedores externos, y particularmente de Ucrania, seguirá siendo objeto de controversia política y económica.