Marlaska declara secreto de Estado la escolta de Santaolalla a pesar del revés judicial por la falsa agresión de Vito Quiles

Todo es mentira.

Y no se estamos hablando del título de un programa de televisión, bastante mentiroso, por cierto.

La escena se repite en el Congreso y el Senado: preguntas incómodas a Fernando Grande-Marlaska, respuestas evasivas, mentiras a granel, balbuceos y la misma retórica legal de siempre.

Todo para no dar detalles sobre la escolta de Sarah Santaolalla. Pagadas, por cierto con dinero del sufrido contribuyente y detrayendo medios, recursos y personal de otras tareas realmente clave, como proteger a maltratadas o luchar contra el crimen.

Esta vez Interior ha ido un paso más allá: ha clasificado como material reservado toda la información sobre el dispositivo que protege a la tertuliana, incluso después de que la Justicia haya desmontado por completo su versión sobre la supuesta agresión del periodista Vito Quiles.

No es un asunto menor: aquí se cruzan la gestión de recursos policiales, la credibilidad de unas acusaciones lanzadas en plena batalla política, y el uso de una vieja ley franquista de secretos para tapar decisiones con un impacto social evidente.

Un «ataque» que, según la jueza, nunca existió

Todo arranca con el altercado entre Santaolalla y Vito Quiles a las puertas del Senado, que ella convirtió en una denuncia por acoso y agresión, presentándose como víctima de un periodista al que calificó de extremista. Quiles siempre negó que hubiera agresión alguna.

Un juzgado madrileño zanjó la cuestión sin ambigüedades.

Pocas veces un auto judicial deja tan poco margen para la interpretación. Una jueza madrileña, tras revisar las grabaciones del propio Senado, concluyó que en ellas «no se aprecia agresión alguna por parte del investigado» ni «acometimiento» de ningún tipo, y que los hechos denunciados no constituyen delito.

Un informe forense remató la jugada descartando cualquier lesión compatible con una agresión. Dicho de otro modo: la versión de Sarah Santaolalla sobre el supuesto ataque del periodista Vito Quiles quedó desautorizada, sin matices, tanto por la jueza como por el forense.

Y sin embargo, lejos de retirar el dispositivo de protección que se había activado a raíz de aquella denuncia, Interior lo mantuvo y lo reorganizó, algo que sindicatos y mandos policiales consideran desproporcionado frente a un riesgo que la propia Justicia ya había descartado.

La respuesta del ministerio ante las preguntas incómodas ha sido, directamente, cerrar la puerta: toda la información sobre la escolta de Santaolalla ha pasado a ser material reservado, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 —sí, una norma de origen franquista todavía vigente— y en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, ampliado en 1994, que clasifica como reservados los planes de protección de personas. Según la respuesta firmada por Eugenio Pereiro, director general de Coordinación y Estudios, hasta el número exacto de periodistas o influencers escoltados en 2024 y 2025 queda bajo ese mismo paraguas de secretismo. Y no es la primera vez que Marlaska recurre a este mecanismo para no dar explicaciones.

Lo curioso —o no tanto— es que este episodio recuerda mucho a otro ya vivido con Leire Díez, colaboradora vinculada al PSOE. Díez recibió un servicio de contravigilancia mientras la investigaba la UCO, tras un altercado con el empresario Víctor de Aldama. En el Senado, Marlaska llegó a negar públicamente que existiera esa protección, para tener que rectificar poco después y admitir que sí la había. Interior intentó entonces rebajar la importancia del asunto alegando que la contravigilancia «no era una escolta tradicional», aunque implicaba a agentes que podrían estar destinados a otras tareas.

El paralelismo entre ambos casos resulta difícil de ignorar: se activa una protección llamativa para alguien cercano al Gobierno, se niega o se minimiza cuando se destapa, se recurre a la ley de Secretos Oficiales para no dar ni un dato concreto, y al final la realidad acaba corrigiendo el relato oficial sin que nadie lo reconozca del todo.

Según fuentes policiales citadas por sindicatos, el dispositivo actual en torno a Santaolalla funciona ahora mediante contravigilancia, con hasta diez agentes implicados en ciertos desplazamientos y actos públicos. Para sostenerlo, según denuncia JUPOL, se habrían retirado efectivos destinados a proteger a testigos protegidos y al propio delegado del Gobierno, algo que el sindicato califica de «extremadamente grave». Por si fuera poco, un juzgado madrileño rechazó además la orden de alejamiento que la propia Santaolalla había solicitado, al no encontrar ningún riesgo objetivo que la justificara. Pese a todo ello, Interior mantiene tanto el blindaje informativo como la protección reforzada.

Mientras tanto, Santaolalla sigue teniendo una presencia notable en televisión, especialmente en TVE, donde repite su tesis de un «golpe de Estado» orquestado desde los jueces, la policía y los medios contra Pedro Sánchez. La paradoja es evidente: una persona cuya denuncia de agresión fue desmontada tanto por una jueza como por un forense continúa presentándose como víctima de una campaña en su contra, al tiempo que cuenta con un respaldo policial reforzado y protegido por un secretismo casi total.

Entre una denuncia archivada por infundada, un blindaje institucional que se resiste a justificarse y un discurso recurrente sobre el golpismo, el caso de la escolta de Santaolalla se ha convertido en un buen termómetro para medir hasta dónde está dispuesto a llegar el ministerio del Interior para proteger a determinados perfiles mediáticos, aunque eso suponga poner en juego su propia credibilidad.