‘La Trama PSOE’: El PP lanza una web sobre los 94 imputados socialistas y los 1.817 años de prisión

Por una vez, el PP —tradicionalmente muy flojo en comunicación— parece haber entendido el valor de un mensaje simple y repetible.

El partido liderado por Feijóo ha dado un paso adelante al lanzar una web dedicada a lo que han bautizado como La Trama PSOE, un movimiento orientado a fijar su propio relato sobre los casos judiciales que rodean al entorno socialista.

Y el despliegue, especialmente en redes sociales —con Miguel Tellado como uno de sus altavoces más activos—, sugiere que esta vez la maquinaria de comunicación popular se ha puesto en marcha con una intensidad poco habitual.

Estos fascistas ,mira que señalar a los presuntos , son malos. El PP lanza la web 'La Trama PSOE': 94 investigados que se enfrentan a penas de hasta 1.817 años de cárcel: https://t.co/cifAaVRL2S — Álvaro García Avedillo (@AlvaroG05476346) June 14, 2026

Las cifras que el PP quiere convertir en titular permanente

Génova 13 sostiene que actualmente hay 1 condenado en firme, 17 procesados y 76 imputados en instrucción, con un cálculo global que eleva las posibles penas acumuladas hasta los 1.817 años de prisión.

La iniciativa llega en un momento de máxima tensión entre PP y PSOE, con la corrupción instalada como tema central del debate público.

La web compila perfiles y cifras sobre los distintos procedimientos judiciales vinculados a estas causas, presentando el conjunto como una red de procedimientos en diferentes fases —desde la instrucción hasta juicios ya en marcha—, y no como una colección de casos aislados.

Por qué había cincuenta y dos facturas falsas en el PSOE

SIMPLE: PARA BLANQUEAR DINERO.

Explicación para dummies. Según los investigadores de la UCO, la trama cobraba comisiones por adjudicaciones de obra pública. Ese dinero no podía aparecer de forma transparente, no se… pic.twitter.com/tk3pkrynIQ — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) June 13, 2026

El foco del mensaje

El argumento político del PP se apoya en cuatro datos que buscan convertir en titulares constantes:

1 condenado

17 procesados

76 investigados en instrucción

hasta 1.817 años de prisión en penas acumuladas, según el recuento del partido recogido por OKDIARIO

La web funciona, en esencia, como herramienta de presión política: su objetivo es consolidar la idea de que el socialismo enfrenta un volumen de causas judiciales tan elevado que configura, según esta lectura, un problema estructural y no una mera excepción puntual. Una estrategia que encaja a la perfección con el momento político actual, en el que la corrupción ha vuelto a situarse en el centro de la agenda, tanto judicial como electoral y reputacional.

tu, seguro que estas en la lista de los 61 periodistas implicados en la trama de la PSOE. pic.twitter.com/rSSyBJcNfi — Mameluco (@Guerrerotroyan) June 12, 2026

Una narrativa pensada para las redes, no solo para los tribunales

Lo más llamativo de la jugada del PP es que no apunta solo a los tribunales, sino sobre todo a la conversación digital. La web permite organizar nombres, fases procesales y cifras en un único espacio, algo esencial en una contienda política donde cada dato breve pesa casi tanto como una sentencia. Y en ese terreno —el de los mensajes cortos, visuales y de fácil difusión—, Tellado se ha convertido en uno de los grandes amplificadores de esta narrativa en redes sociales, demostrando que el PP ha entendido perfectamente cómo funciona el ecosistema digital actual.

Este movimiento se inserta, además, en un debate más amplio sobre el uso partidista de las causas de corrupción. El PP presenta su iniciativa como una respuesta proporcionada a la magnitud del escándalo; el PSOE, por su parte, intenta rebajar el impacto de esas cifras y separar las responsabilidades individuales de las orgánicas. En ese tira y afloja se concentra buena parte del pulso político actual, tanto en Madrid como en el resto de España.

Qué busca comunicar la web

La elección del formato —una página web, y no solo ruedas de prensa o intervenciones parlamentarias— no es casual. Permite mantener la información actualizada, clasificar nombres de forma permanente y sostener una campaña prolongada en el tiempo. Además, facilita una lectura rápida gracias a cifras destacadas y mensajes directos, algo que se adapta como un guante al consumo informativo actual: