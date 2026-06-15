¡Begoña dispara las alarmas por riesgo de fuga!

Se viene a lo bruto la actualidad este lunes 15 de junio de 2026 que empieza a oler a verano.

A la esposa del presidente la han colocado una vista a las 18.00 de la tarde con obligación presencial. Y ya se rumorea que podría perder el pasaporte.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la mujer del presidente del Gobierno para comunicarle formalmente su intención de llevarla a juicio por cuatro delitos.

En esta audiencia preliminar también han sido convocados la asesora de Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de la mano de los mejores analistas, en este lunes, Vicente Gil (subdirector OkDiario) y Luis María Pardo (presidente Iustitia Europa).