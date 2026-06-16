¡Begoña y su abogado amenazan al juez Peinado!

‘La Retaguardia’ de este martes 16 de junio viene tremendamente movida. Y no es para menos.

Aunque lo que nos pide el cuerpo es darle palos a Luis de la Fuente y el resto de mamarrachos de la Selección Española, nos vamos a centrar en nuestro campo y dárselos a los que mandan en el país en vez de a los que nos entretienen.

Por eso repasamos la vista de la tarde de ayer en la que Begoña Gómez se tuvo que presentar en los juzgados a que el juez Peinado le viera la carita y todo lo relacionado con la semana horrible que tiene encima el presidente socialistas y sus amigos mangantes.

Recuerden que este martes 16 es tiempo de Caso Leire y mañana día 17 lo será para Caso Plus Ultra, así que dos días en los que Sánchez no va a pegar ojo. Pero mientras, seguimos en esta edición de ‘La Retaguardia’ fijándonos en lo que acontece con Begoña. Cuenta ElDiario.es, medio palanganero del Gobierno, que el abogado de Begoña anda quejándose todo lo que puede y más:

«En esa politización del procedimiento ha abundado Camacho cuando ha advertido de que en su intervención se iba a escuchar mucho el término “presidente del Gobierno” y que iba a ser así porque ha sido el propio Peinado quien viene aludiendo a él reiteradamente en sus escritos, pese a no estar investigado. El abogado ha llegado a calificar de “verdaderamente absurda” la inferencia del juez según la cual, solo por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, cualquier actuación de Begoña Gómez influye “en todo el mundo”.

Y de ahí, a la amenaza velada, hay realmente muy poco.