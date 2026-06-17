'LA RETAGUARDIA'

¡¡ZAPATERO… P’ALANTE!!

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Llegó el día clave. Para Zapatero y para millones de españoles que claman Justicia.

El ex presidente del Gobierno defenderá su inocencia y negará en la Audiencia Nacional ser un comisionista internacional, dice El Mundo, pero la verdad es que lo tiene realmente en chino.

Zapatero se enfrenta a la hora de la verdad: su declaración judicial. Por primera vez en democracia, un ex jefe del Ejecutivo tendrá que comparecer ante un juez en calidad de imputado. A Zapatero se le atribuyen a nivel indiciario la comisión de cuatro delitos -tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando- en el marco de la causa Plus Ultra.

El magistrado de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama lo considera el «vértice» de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

En ‘La Retaguardia’ de este miércoles 17 de junio es un día especial, y lo compartimos con Sergi Fidalgo (Elcatalán.es) y con Eduardo García Serrano. Nuestra idea es que Zapatero va P’alante, quién sabe si puede quedar enviado a prisión preventiva para evitar fuga o destrucción de pruebas… Lo veremos esta mañana.

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