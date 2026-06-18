🚨 ¡ALERTA! Escuche los audios filtrados de Zapatero declarando en la Audiencia Nacional

La política española ha dado un giro hacia el suspense con un nuevo episodio: el thriller judicial con audios filtrados.

Esta vez, el foco está en José Luis Rodríguez Zapatero, que se convirtió en el primer expresidente del Gobierno en comparecer como investigado ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra. Y sus declaraciones ya resuenan en redacciones, telediarios y programas de debate. Se las traemos aquí en Periodista Digital.

En las grabaciones de su declaración, filtradas en los medios, Zapatero afirma con rotundidad que “no he ejercido absolutamente ninguna influencia” en el rescate de Plus Ultra, una aerolínea que recibió 53 millones de euros en 2021 mediante un fondo estatal destinado a empresas estratégicas, justo en medio de la pandemia.

En su relato ante el juez, el expresidente se presenta como un simple consultor y rechaza cualquier insinuación de haber presionado al Gobierno para beneficiar a la compañía.

«Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario».

«Tengo relación con Julio Martínez de amistad desde 2011, durante casi todo este tiempo hemos compartido afición con otros amigos, la de correr, y hemos tenido una buena amistad que mantengo. Lo conozco a través de unos amigos».

«Él me propone que si yo puedo ser consultor, en la actividad de Análisis Relevante se han producido webinars y otras actividades, pero yo era el consultor principal».

La amplia declaración de varias horas corresponde a este pasado martes 16 de junio, y este 18 han sido imputadas también las hijas y la secretaria, Gertru, en lo que ya es todo un cuadro de investigados en el clan Zapatero:

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha anunciado la medida tras acceder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas.. Cree que la empresa de las hijas se usó para «la canalización, ocultación o facilitación de operaciones» vinculadas a la presunta trama.