'LA RETAGUARDIA'

¡Zapatero criminal pero sigue en libertad!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo

Más información

Luis María Pardo.

Luis María Pardo mete miedo a Zapatero sentenciando que aún queda por salir lo más importante del expresidente socialista

No vamos a soltar la presa en ‘La Retaguardia’ de este jueves 18 de junio. Básicamente, porque es imposible.

Zapatero es la presa pero precisamente por haber sido el verdugo, el gañán, el que metía la mano aún no se sabe bien dónde y para llevarse qué. Así que, que demuestren su culpabilidad y lo enchironen. O la Justicia no será igual para todos, como tanto se llenan la boca de decir.

El expresidente socialista y niño bonito del sanchismo está pasando su peor época. Nada menos que investigado por la Audiencia Nacional, donde declaró ayer, e imputado por varios delitos graves. Tiene difícil escapatoria el ex Bambi. 

Analizamos todo lo que fue su declaración, su penoso posterior comunicado, y todo lo relacionado con el caso, de la mano de los mejores analistas. En este caso, nos acompañan Julián Salcedo y José Ramón Riera.

ENCUENTRA LOS PRODUCTOS QUE TE INTERESAN

¡¡¡ BÚSQUEDA DE LAS MEJORES OFERTAS ONLINE !!!

Obtener los mejores resultados de tu búsqueda de productos

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]