¡Zapatero criminal pero sigue en libertad!

No vamos a soltar la presa en ‘La Retaguardia’ de este jueves 18 de junio. Básicamente, porque es imposible.

Zapatero es la presa pero precisamente por haber sido el verdugo, el gañán, el que metía la mano aún no se sabe bien dónde y para llevarse qué. Así que, que demuestren su culpabilidad y lo enchironen. O la Justicia no será igual para todos, como tanto se llenan la boca de decir.

El expresidente socialista y niño bonito del sanchismo está pasando su peor época. Nada menos que investigado por la Audiencia Nacional, donde declaró ayer, e imputado por varios delitos graves. Tiene difícil escapatoria el ex Bambi.

Analizamos todo lo que fue su declaración, su penoso posterior comunicado, y todo lo relacionado con el caso, de la mano de los mejores analistas. En este caso, nos acompañan Julián Salcedo y José Ramón Riera.