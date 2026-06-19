39 años de Hipercor: la herida que Barcelona nunca ha conseguido cerrar

Barcelona vuelve a detenerse este 19 de junio para recordar uno de los episodios más trágicos de su historia reciente. Se cumplen 39 años del atentado de Hipercor, la acción terrorista más sangrienta cometida por ETA, una masacre que acabó con la vida de 21 personas, hirió a otras 46 y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. Aquel viernes de 1987, una tarde cualquiera se convirtió en una pesadilla que marcó para siempre a cientos de familias y a toda una generación de barceloneses.

El día en que el terror golpeó el corazón de Barcelona

Eran poco después de las cuatro de la tarde del 19 de junio de 1987 cuando un coche cargado con una gran cantidad de explosivos estalló en el aparcamiento del centro comercial Hipercor, situado en la avenida Meridiana, en el distrito de Sant Andreu.

La explosión provocó una devastadora bola de fuego y una intensa nube de humo tóxico que se propagó rápidamente por las instalaciones. Decenas de personas quedaron atrapadas en el interior del edificio mientras clientes y trabajadores intentaban escapar entre el caos, el fuego y los escombros.

El balance fue devastador: 21 personas asesinadas y 46 heridas, convirtiendo aquel atentado en el más mortífero de toda la historia de ETA. Entre las víctimas había hombres, mujeres, jóvenes e incluso menores de edad que habían acudido al centro comercial para realizar compras o trabajar en una jornada que parecía completamente normal.

La peor masacre de ETA

Hasta aquel momento, la organización terrorista había perpetrado numerosos atentados en distintos puntos de España, pero ninguno había alcanzado las dimensiones de la tragedia de Hipercor.

La magnitud de la matanza provocó una profunda conmoción social y marcó un punto de inflexión en la percepción pública del terrorismo etarra. La imagen de familias enteras afectadas por un atentado indiscriminado generó una ola de rechazo que se extendió por toda España y también en sectores que hasta entonces habían mantenido posiciones ambiguas respecto a la violencia terrorista.

Con el paso de los años, numerosos historiadores han señalado que Hipercor representó uno de los momentos más oscuros de la historia de ETA y una de las acciones que más contribuyeron a erosionar cualquier legitimidad social que la banda pretendiera reivindicar.

Las víctimas, el verdadero centro de la memoria

Treinta y nueve años después, el recuerdo de las víctimas continúa siendo el principal eje de los actos conmemorativos que se celebran cada año en Barcelona.

Lejos de las cifras y de los debates políticos, familiares y supervivientes han insistido durante décadas en la necesidad de preservar la memoria de quienes perdieron la vida y de quienes quedaron marcados para siempre por las secuelas físicas y psicológicas del atentado.

Muchos supervivientes han relatado cómo aquel día cambió completamente sus vidas. Algunos sufrieron graves lesiones, mientras que otros arrastraron durante años las consecuencias emocionales de haber vivido una de las mayores tragedias terroristas de la historia de España.

El monumento que recuerda a los ausentes

Cada año, representantes institucionales, cuerpos de seguridad, asociaciones de víctimas y ciudadanos participan en actos de homenaje junto al monumento dedicado a las víctimas del terrorismo situado entre el parque de Can Dragó y la avenida de Rio de Janeiro, muy cerca del lugar donde ocurrió la tragedia.

Ese espacio se ha convertido en un lugar de memoria para Barcelona, un punto donde se recuerda no solo a las víctimas de Hipercor, sino también a todas aquellas personas que sufrieron la violencia terrorista.

Las ofrendas florales y los minutos de silencio celebrados cada año simbolizan el compromiso de la ciudad con la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas.

Una herida que forma parte de la historia de Barcelona

Con motivo de aniversarios anteriores, el Ayuntamiento de Barcelona impulsó iniciativas memoriales como la exposición «La herida de Hipercor. Barcelona 1987», destinada a preservar el recuerdo de lo ocurrido y a transmitir a las nuevas generaciones el impacto que tuvo aquella tragedia sobre la ciudad.

La muestra puso el foco no solo en los hechos del atentado, sino también en las historias personales de las víctimas, los supervivientes y los servicios de emergencia que participaron en las labores de rescate.

El objetivo era evitar que el paso del tiempo diluyera el recuerdo de una de las páginas más dolorosas de la historia democrática española.

La importancia de la memoria frente al olvido

A medida que pasan los años, las asociaciones de víctimas insisten en la necesidad de mantener viva la memoria de lo sucedido. Muchas de las personas nacidas después de 1987 conocen el atentado únicamente a través de libros, documentales o testimonios familiares.

Sin embargo, para quienes lo vivieron, Hipercor sigue siendo mucho más que una fecha en el calendario. Es el recuerdo de una ciudad golpeada por el terror, de familias destrozadas y de una sociedad que tuvo que aprender a convivir con el dolor de una tragedia sin precedentes.

La memoria de Hipercor constituye hoy una parte esencial de la historia de Barcelona y de la lucha democrática contra el terrorismo.

39 años después, Barcelona no olvida

Casi cuatro décadas después de la explosión que sacudió la avenida Meridiana, Barcelona continúa recordando a las 21 víctimas mortales y a los decenas de heridos que dejó el atentado.

El paso del tiempo no ha borrado el impacto de aquella tarde de junio de 1987. Al contrario, ha reforzado la convicción de que la memoria es la mejor herramienta para honrar a las víctimas y evitar que tragedias como la de Hipercor caigan en el olvido.

Porque, 39 años después, el atentado más sangriento de ETA sigue siendo una herida abierta en la memoria de Barcelona.