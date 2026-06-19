¡Zapatero desquicia a Calama y el juez le abronca! ¡Cállese!

Una edición de ‘La Retaguardia’ para disfrutar la de este viernes 19 de junio.

Justo después de que se filtrara la declaración completa de Zapatero en la Audiencia Nacional y auguremos con ella que le va a caer un buen puro, quizás hasta ejemplar, este viernes estamos a la espera de que salga -puede ser- la sentencia del caso Mascarillas de los Ábalos, Koldo y compañía.

Pero por lo pronto nos centramos en esas casi 3 horas de declaración ante el juez Calama y los diferentes momentos en los que la conversación se puso más o menos tosca. Y es que cuando a uno le están investigando y además es un presidente del Gobierno, que ha atesorado todo el poder, tiene que sentirse absolutamente amedrentado. ¡Fastídiese, señor Zapatero! ¡Y pague por lo que ha hecho!

Todo esto de la mano del abogado que mejor conoce todos estos juicios de mangantes socialistas, Juan Manuel Cepeda.