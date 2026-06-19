El Gobierno Sánchez convierte a RTVE en otra carga silenciosa para el contribuyente con un giro fiscal

La cifra resulta asombrosamente pequeña: alrededor de 40 euros anuales por cada contribuyente. Sin embargo, tras este dato se esconde una maniobra política y contable de gran magnitud. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido modificar mediante decreto la ley de RTVE, permitiendo así que la corporación pública no asuma una deuda con Hacienda que asciende a casi 1.000 millones de euros en concepto de IVA no deducible, trasladando ese coste al bolsillo del ciudadano. Un análisis realizado por Vozpópuli revela que, si se distribuye teóricamente esta carga entre aproximadamente 24 millones de declarantes del IRPF, el impacto anual sería de unos 39-40 euros por persona.

Este asunto no solo plantea un dilema financiero; también abre un intenso debate sobre la ética informativa y la credibilidad de los medios públicos. Cada vez son más quienes observan con preocupación cómo la televisión se aleja de su misión original y se aproxima a una función de propaganda y telebasura política. Al final, el contribuyente financia la fiesta, pero rara vez tiene voz en la elección de la música que suena.

Un cambio legal a medida para RTVE

El Consejo de Ministros dio luz verde el 16 de junio a un Real Decreto-ley que modifica la Ley de RTVE, redefiniendo quién asume realmente los costes de la corporación. La clave del asunto es técnica pero bastante clara:

Los impuestos no deducibles relacionados con el servicio público audiovisual se consideran ahora un coste inherente a dicho servicio.

Como “coste de servicio público”, el Estado tiene la posibilidad de compensarlos mediante financiación pública.

En otras palabras, lo que antes era una disputa entre RTVE y la Agencia Tributaria ahora se integra en los Presupuestos Generales del Estado.

De este modo, la deuda cercana a 1.000 millones por IVA en litigio deja de ser una amenaza directa para las cuentas del ente y pasa a ser una carga colectiva compartida por todos. Según el propio análisis publicado por Vozpópuli, aunque el conflicto con Hacienda no desaparece, cambia quien finalmente soportará el coste si la corporación sale perjudicada en el enfrentamiento tributario.

El contribuyente como seguro de último recurso

El mecanismo es sencillo:

Si el litigio resulta desfavorable para RTVE , la corporación no cargará sola con las consecuencias.

, la corporación no cargará sola con las consecuencias. El coste se cubriría a través de impuestos, otros ingresos públicos o incluso más deuda estatal.

Teóricamente repartido entre los contribuyentes del IRPF, esto supondría unos 39-40 euros por persona al año, aunque nadie verá un apartado específico en su declaración fiscal.

No estamos ante una nueva tasa ni un recibo adicional; más bien es un desplazamiento silencioso de obligaciones fiscales. Lo que podría haber comprometido la viabilidad financiera del ente público se socializa sin ruido alguno. La narrativa oficial habla sobre “garantizar el equilibrio económico-financiero” y “asegurar el servicio público”, pero lo cierto es que políticamente el Gobierno ha logrado desactivar un problema inmediato relacionado con las cuentas de RTVE y diluir su coste entre millones de ciudadanos.

Éxito contable, respiración asistida

Por otro lado, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha presumido recientemente en el Congreso que la corporación cerrará 2025 con un resultado operativo positivo superior a 45 millones de euros y un resultado contable que superaría los 55 millones, destinados al fondo de reserva. Sin embargo, este “éxito” se apoya en gran medida en dos inyecciones extraordinarias:

63 millones aportados por el Ministerio de Hacienda , distribuidos en dos pagos.

, distribuidos en dos pagos. 40 millones provenientes de la SEPI, cifra inferior a los 60 millones que RTVE había solicitado previamente.

En resumen, esa RTVE que presenta cifras positivas sigue dependiendo del respirador del presupuesto público mientras enfrenta un conflicto millonario relacionado con el IVA y necesita cambios legales para aliviar su carga fiscal.

Gobierno Sánchez, RTVE y la frontera entre servicio público y aparato de poder

Este cambio legislativo ocurre en un marco marcado por una notable politización en torno a la televisión pública. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha ido ocupando posiciones clave dentro de RTVE con perfiles estrechamente vinculados al PSOE o al entorno gubernamental; así lo han denunciado distintos partidos opositores y organizaciones profesionales.

En este contexto, muchos ciudadanos han empezado a percibir un desplazamiento desde la idea tradicional del “servicio público neutral” hacia una imagen más asociada a “televisión partidista”. Las críticas más contundentes apuntan hacia lo que algunos denominan “telebasura al servicio de Sánchez”, refiriéndose a programas donde se entrelazan espectáculo y política bajo una agenda bien definida. La expresión “Brunete pedrete periodística” ha ganado popularidad para describir ese cinturón mediático que blinda relatos oficiales mientras margina voces disidentes.

La discusión va mucho más allá del aspecto estético. Cuando se utiliza dinero público para financiar contenidos que muchos consideran alineados con las políticas gubernamentales, surge un debate ético:

¿Debería el contribuyente costear programas que operan como altavoces del Ejecutivo?

¿Dónde termina realmente el servicio público y comienza la propaganda política?

Enchufes, consejo de administración y confianza ciudadana

La estructura interna también genera inquietudes significativas. La crítica habitual denuncia una acumulación excesiva de “enchufados socialistas” ocupando puestos clave tanto en la dirección como en el Consejo de Administración, nombrado según cuotas parlamentarias que reflejan las correlaciones políticas vigentes.

Los problemas derivados son conocidos:

Reparto arbitrario basado en afinidades políticas más que en méritos profesionales.

Riesgo constante de interferencias en contenidos informativos y programas.

Pérdida progresiva de credibilidad ante los espectadores, especialmente durante informativos y debates.

En tiempos tan polarizados como los actuales, cualquier indicio percibido como alineamiento político se magnifica. Cada decisión acerca del personal o cada cambio en informativos puede interpretarse como una maniobra orquestada desde La Moncloa, debilitando así aún más la legitimidad de RTVE justo cuando se le pide al ciudadano asumir mayores responsabilidades financieras para mantenerla.

Ética informativa y lucha contra la desinformación

El caso RTVE está íntimamente ligado a uno de los grandes retos actuales: combatir la desinformación e impulsar procesos efectivos de verificación informativa. Paradójicamente, los medios públicos deberían actuar como barrera contra falsedades y campañas coordinadas; sin embargo, solo pueden cumplir esta función si logran ganarse la confianza ciudadana respecto a su independencia.

Para ello hay dos dimensiones cruciales:

Ética y credibilidad informativa Asegurar transparencia tanto en selección temática como en fuentes consultadas. Mantener una separación nítida entre información objetiva y opinión personal. Promover pluralidad real en tertulias y debates evitando caer en homogeneidades ideológicas.

Desinformación y verificación Disponer equipos estables dedicados al fact-checking con autonomía editorial. Colaborar activamente con organizaciones independientes especializadas en verificación. Ofrecer explicaciones pedagógicas al espectador sobre cómo se contrasta información.



Cuando un medio público es visto como “de parte”, cualquier intento por desmentir rumores queda empañado por esa percepción negativa; así las batallas contra desinformaciones se pierden antes incluso de iniciar.

Un modelo que se aleja del ciudadano

El cambio legal que transfiere parte considerablemente significativa de la deuda hacia los contribuyentes cierra temporalmente una grieta financiera dentro del ente público pero abre otra aún mayor: una creciente sensación entre los ciudadanos sobre su escaso poder frente a un modelo financiado sin pausa mientras ven cómo disminuye su confianza respecto a lo informado.

La pregunta fundamental no radica únicamente en cuánto cuesta RTVE sino qué tipo concreto de televisión pública adquiere el ciudadano con esos 40 euros: ¿una herramienta útil para fortalecer nuestra democracia o simplemente otro aparato camuflado bajo ropajes entretenidos? El debate está servido; esta vez lo paga —literalmente— ese espectador cansado pero comprometido.

Fuentes: reportaje elaborado por Vozpópuli sobre cómo será asumida la deuda generada por RTVE mediante los Presupuestos Generales del Estado.