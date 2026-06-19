ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN NEOS

Javier Martínez-Fresneda (NEOS): «Es difícil encontrar alguien más abyecto que Pedro Sánchez»

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Javier Martínez-Fresneda (Madrid, 1986) es un analista político.

Es director general de la Fundación NEOS, una entidad dedicada a la formación, el debate de ideas y la defensa de los valores esenciales (vida, familia, libertad y unidad de España).

Se le conoce por su defensa pública de la identidad española, la crítica al progresismo y al separatismo, y su compromiso con el pensamiento conservador. Participa habitualmente en medios, conferencias y actos públicos, y mantiene una presencia activa en redes sociales.

Este 19 de junio de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

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